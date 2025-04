NAB Show 2025: Blackmagic Design bringt Streaming Decoder für Broadcast-Links in HD und 4K

News von der NAB Show 2025 – powered by Godox

Zur NAB Show 2025 in Las Vegas präsentiert Blackmagic Design den neuen Blackmagic Streaming Decoder. Das kompakte Gerät empfängt H.264- und H.265-Streams von Encodern oder kompatiblen Kameras und wandelt diese in HDMI- oder SDI-Signale mit Talkback, Tally und Kamerasteuerung um. Gemeinsam mit dem neu benannten Blackmagic Streaming Encoder (ehemals Web Presenter) bildet der Decoder ein modulares Punkt-zu-Punkt-System für hochwertige Internet-Videoverbindungen weltweit.

Mit dem Blackmagic Streaming Decoder lassen sich Livestreams in HD und Ultra HD in echter Broadcast-Qualität empfangen – direkt vom Encoder oder von Kameras wie der Blackmagic Studio Camera Pro, PYXIS, URSA Cine oder URSA Broadcast G2, die eine integrierte Streaming-Funktion besitzen. Anwender können ohne zusätzliche Hardware von entfernten Standorten senden und empfangen, inklusive Kamerasteuerung, Talkback und Tally über SDI.

Der 12G-SDI-Referenzeingang dient als Rückkanal für Tally- und Steuerinformationen, wodurch eine vollständige Remote-Integration in bestehende ATEM-Workflows möglich ist. Selbst bei Ausfall der Internetverbindung bleibt das System stabil: Über USB-Anschlüsse an Vorder- und Rückseite lässt sich nahtlos auf 4G- oder 5G-Smartphones umschalten – automatisch oder nach vordefinierter Priorität. Beide Geräte – Encoder und Decoder – kommen im bewährten Teranex Mini Format mit 1/3 Rackbreite. So lassen sich bis zu drei Geräte platzsparend in einer Höheneinheit installieren. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über AC oder DC, was zusätzliche Redundanz im Betrieb bietet.

Mit der Umbenennung von Web Presenter zu Blackmagic Streaming Encoder und ATEM Streaming Bridge zu Streaming Decoder will Blackmagic Design eine klarere Struktur in seine Streaming-Produktlinie bringen. Blackmagic Streaming Encoder und Decoder sind ab sofort zum Stückpreis von 675 US-Dollar weltweit erhältlich.