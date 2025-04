NAB Show 2025: Besucherschwund in Las Vegas

News von der NAB Show 2025 – powered by Godox

Die NAB Show 2025 in Las Vegas hat ihre Tore geschlossen. Wir ziehen eine kurze Bilanz des wichtigen Branchenevents.

Mit dem letzten Messetag am Mittwoch endete die NAB Show 2025. Hatten die Veranstalter vor Messebeginn noch gehofft, die Besucherzahlen des Vorjahrs zu übertreffen, machte die erratische US-Wirtschaftspolitik mit den verhängten – und nach aktuellem Stand wieder pausierten Zöllen – hier einen Strich durch die Rechnung. Allgemeine Verunsicherung und ökonomischer Unsinn sind eben kein Nährboden für gute Geschäfte. Tatsächlich war am Stand von etlichen Ausstellern zu hören, dass Kunden ausdrücklich geäußert hätten, wegen der aktuellen politischen Lage in diesem Jahr der NAB Show fernzubleiben.

Das zeigt sich auch an den Zahlen, die der Veranstalter veröffentlicht hat. So seien insgesamt 55.000 Besucherinnen und Besucher auf der NAB Show 2025 erschienen, 6.000 weniger im Vorjahr, was einem satten Rückgang von beinahe zehn Prozent gleichkommt. Damit setzt sich aber auch der Trend aus dem Vorjahr fort, als die Besucherzahlen bereits um 4.000 zurückgegangen waren. Grundsätzlich war die Stimmung in Las Vegas eher gedämpft. Viele Besucher berichteten von einem schwierigen beruflichen Umfeld und Unterbeschäftigung. Das Startsignal zu einer Trendwende in der Branche war die NAB Show also nicht.

Das Event war in diesem Jahr wegen der laufenden Umbaumaßnahmen der Las Vegas Convention Centers auch eine Messe der langen Wege. Die Central Hall war gesperrt und wer zwischen West, North und South Lower Hall unterwegs war, musste seine Termine gut planen.

Eines der durchgängig präsenten Themen in diesem Jahr war die zunehmende Annäherung von Cine- und Broadcast-Technologie. Elemente der kinematischen Bildgestaltung finden sich immer öfter auch in der Live-Übertragung. Aktuelle Beispiele hierfür sind die neu vorgestellt Sony , der großformatige Sensor in der Grass Vally LDX 180 oder der „Novel Look“ für Canons DIGISUPER 111 und 122 Boxobjektive. Aber auch IP- und Cloud-Integration waren wie schon zuvor ein wichtiges Thema.

Im kommenden Jahr wird die NAB Show vom 18. bis 22. April stattfinden.