NAB Show 2025: Atomos steigt mit A-Eye PTZ-Kameras in den Kamera-Markt ein

Auf der NAB Show 2025 in Las Vegas stellt Atomos mit der neuen A-Eye-Serie erstmals KI-gestützte PTZ-Kameras für professionelle Anwendungen vor. Die Kameras bieten intelligentes Auto-Tracking, präzise PTZ-Steuerung, hochwertige Bildqualität in HD und 4K sowie flexible Anschlussmöglichkeiten.

Atomos steigt mit den neuen A-Eye PTZ-Kameras nun auch in den Kamera-Markt ein. Die neue Produktreihe umfasst drei Kameras und eine Steuereinheit:

A-Eye 4K-20X : Flaggschiff-Modell mit 1/1.8-Zoll-UHD-CMOS-Sensor und 20-fachem optischem Zoom, für große Bühnen, Konferenzen und Multikamera-Produktionen.

: Flaggschiff-Modell mit 1/1.8-Zoll-UHD-CMOS-Sensor und 20-fachem optischem Zoom, für große Bühnen, Konferenzen und Multikamera-Produktionen. A-Eye 4K-12X : Kompaktes Modell mit 1/2.5-Zoll-Sensor und 12-fachem Zoom – geeignet für Schulungen, Streaming-Studios und Präsentationen.

: Kompaktes Modell mit 1/2.5-Zoll-Sensor und 12-fachem Zoom – geeignet für Schulungen, Streaming-Studios und Präsentationen. A-Eye HD-20X : HD-Version mit 1/2.8-Zoll-Sensor und 20-fachem Zoom – für Bildungseinrichtungen, Gotteshäuser und Budget-sensitive Setups.

: HD-Version mit 1/2.8-Zoll-Sensor und 20-fachem Zoom – für Bildungseinrichtungen, Gotteshäuser und Budget-sensitive Setups. A-Eye Control Unit: zentrale Steuereinheit für Kamerabedienung, Presets, IP-Integration und Remote-Produktionen.

Alle A-Eye-Kameras unterstützen präzises KI-Tracking mit flüssiger Bewegung im Bereich von ±170 Grad (Schwenk) und -30 Grand bis +90 Grad (Neigung). Die Kamera folgt automatisch dem Motiv, ohne dass Kamerapersonal nötig ist. „A-Eye ist mehr als nur eine PTZ-Kamera – es ist eine virtueller Kameraperson“, so Peter Barber, COO von Atomos. „Damit liefern Content Creators und Veranstalter professionelle Aufnahmen mit minimalem Aufwand.“

Die Kameras unterstützen NDI|HX3, liefern Signale in H.265, H.264 und MJPEG und verfügen über HDMI, 3G-SDI, USB und IP-Streaming via RTSP, RTMP und ONVIF. Dank PoE+ kann die Stromversorgung über ein einziges Netzwerkkabel erfolgen, was den Aufbau erheblich vereinfacht. A-Eye fügt sich nahtlos in bestehende Multikamera-Umgebungen ein. Die Nutzung gängiger Anschlüsse und Protokolle macht die Kameras zu idealen Komponenten für Erweiterungen und Upgrades – auch in Kombination mit Systemen anderer Hersteller.

Die A-Eye HD-20X wird zum Preis von 999 Euro angeboten, während die A-Eye 4K-12X bei 1.499 Euro liegt. Das Spitzenmodell A-Eye 4K-20X ist für 1.999 Euro zu haben. Die A-Eye Control Unit kostet 799 Euro. Die gesamte Serie ist ab sofort vorbestellbar und wird ab Juni 2025 ausgeliefert.