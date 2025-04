NAB Show 2025: Atomos kündigt professionelle Kopfhörer StudioSonic an

News von der NAB Show 2025 – powered by Godox

Auf der NAB Show 2025 in Las Vegas stellt Atomos mit StudioSonic erstmals professionelle Over-Ear-Kopfhörer vor, die speziell für die Anforderungen von Video- und Audioproduktionen entwickelt wurden. Die kabelgebundenen Studio-Kopfhörer richten sich an Filmschaffende, Tontechniker, Editoren, Musiker und DJs und somit an alle, die auf präzise, unverfälschte Klangwiedergabe angewiesen sind.

Mit großen 50-mm-Treibern, einem Frequenzbereich von 10 Hz bis 40 kHz und neutraler Klangabstimmung sollen die StudioSonic-Kopfhörer ein transparentes Hörerlebnis ohne künstliche Betonung bieten. Ob beim Aufnehmen von Dialogen am Set, beim Feinschnitt im Studio oder beim Mischen komplexer Musikproduktionen – StudioSonic liefert, so der Hersteller, Details, auf die sich Profis verlassen können.

„Als Kreative wissen wir, wie wichtig absolute Klangtreue ist“, erklärt Peter Barber, COO bei Atomos. „StudioSonic bietet genau die Klarheit und Verlässlichkeit, die Profis in allen Phasen der Produktion brauchen – vom Dreh bis zum finalen Mix.“

Mit 105 dB Empfindlichkeit und 30 Ohm Impedanz sind die Kopfhörer sowohl mit professionellen Interfaces, Monitor-Recordern wie Ninja oder Shogun, Field Recordern oder DJ-Controllern als auch mit mobilen Geräten kompatibel – ganz ohne externen Kopfhörerverstärker. Ein geschlossenes Over-Ear-Design sorgt für passive Geräuschisolation in lauten Umgebungen.

Das Gehäuse aus verstärktem Kunststoff und Metall bietet hohe Robustheit bei gleichzeitig geringem Gewicht. Weiche Memory-Foam-Ohrpolster und ein gepolstertes, verstellbares Kopfband sorgen für langanhaltenden Tragekomfort – auch bei langen Einsätzen.

Die Ohrmuscheln lassen sich um 180° schwenken und ermöglichen so Monitoring auf einem Ohr – besonders nützlich bei Live-Situationen. Ein abnehmbares 2-Meter-Kabel mit Spiralsegment verhindert Kabelsalat und bietet Bewegungsfreiheit. Im Lieferumfang sind sowohl 3,5-mm- als auch 6,3-mm-Klinkenstecker enthalten.

„StudioSonic ist Teil einer neuen Reihe von Ökosystem-Produkten, mit denen wir Kreative in allen Phasen ihrer Arbeit unterstützen wollen“, so Barber weiter. „Von Kameras und Monitor-Recordern bis hin zu Audio- und Postproduktionslösungen – Atomos baut ein durchgängiges Workflow-Ökosystem auf, das sich echten Bedürfnissen anpasst. Die StudioSonic-Kopfhörer sind ab sofort vorbestellbar und werden ab Mai 2025 ausgeliefert. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 99 Euro.