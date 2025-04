NAB Show 2025: AJA stellt kompakten 12G-SDI-Router KUMO 6464-12G vor

AJA Video Systems stellt auf der NAB Show 2025 mit dem KUMO 6464-12G den bislang leistungsfähigsten SDI-Router des Unternehmens vor. Die neue Kreuzschiene bietet 64 Eingänge und 64 Ausgänge in 12G-SDI – und das auf nur 4 HE Rackhöhe. Damit eignet sich das System für hochbandbreitige Signalverteilung in Broadcast-Studios, Postproduktionshäusern, Live-Regien und professionellen AV-Installationen.

Der Router KUMO 6464-12G bietet vollständige Unterstützung für 4K/UltraHD-Workflows mit unkomprimierten, komprimierten oder RAW-Signalen über nur ein einziges SDI-Kabel. Darüber hinaus ist sie formatagnostisch ausgelegt und unterstützt Bandbreiten von 270 Mbps bis 12 Gbps. Die automatische Reclocking-Funktion sorgt für stabile Signale über unterschiedliche SDI-Raten hinweg – von SD über HD und 2K bis hin zu 4K und 8K.

Dank Quad- und Dual-Link-Unterstützung lassen sich auch hochauflösende Signale wie 8K/UltraHD2 mühelos schalten. Für besonders komplexe Setups können bis zu acht Salvos gespeichert und bis zu 20 Benutzer-Presets geladen, exportiert und importiert werden. Eine integrierte Webserver-Oberfläche erlaubt die Steuerung über jeden Browser, ergänzt durch REST-API-Unterstützung für automatisierte Systeme.

Wie alle KUMO-Router ist auch der neue 6464-12G vollständig kompatibelmit den AJA-Bedienpanels CP und CP2. Bis zu 32 Panels lassen sich per Ethernet direkt oder über das Netzwerk einbinden. Ein USB-Port ermöglicht die einfache Erstkonfiguration, ein RS-422-Port unterstützt das Grass Valley Native Protocol. Ein besonderes Merkmal ist das komplett lüfterlose Design, das Steve Jobs erfreuen würde, der Lüfter hasste. Die KUMO 6464-12G arbeitet insofern absolut geräuschlos.

Der KUMO 6464-12G verfügt über 64 Ein- und Ausgänge in 12G-SDI (BNC) und unterstützt eine breite Palette an Videoformaten, darunter 8K, 4K, UHD, 2K, HD und SD. Trotz der hohen Kanalanzahl kommt er in einem kompakten 4-HE-Rackgehäuse unter. Das Gerät bietet volle Unterstützung für Dual- und Quad-Link SDI-Routing und ist formatagnostisch ausgelegt, mit Datenraten von 270 Mbps bis 12 Gbps, einschließlich DVB-ASI-Kompatibilität. Ein integriertes Reclocking sorgt für stabile Signalverarbeitung bei allen gängigen SDI-Raten. Zusätzlich werden SDI-Audio, HDR-Metadaten und weitere Ancillary-Daten unterstützt. Die Steuerung erfolgt über eine integrierte Web-GUI, eine REST-API, USB-Setup oder RS-422. Optional ist eine redundante Stromversorgung möglich.

Parallel zur Markteinführung veröffentlicht AJA das neue KUMO Firmware-Update v4.9 sowie eMini-Setup v2.4, mit automatischer Kabellängenanpassung, vereinfachter Netzwerkintegration und verbesserter Systemverwaltung – auch für Geräte wie HELO Plus, ColorBox und Mini-Converters. KUMO 6464-12G ist ab sofort über das weltweite AJA-Händlernetzwerk verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 14.999 US-Dollar. Das Firmware-Update KUMO v4.9 und die eMini-Setup-Software stehen kostenlos auf der AJA Support-Seite bereit.