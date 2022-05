Magische Momente schaffen

1:11

Unter den zwölf Ausgezeichneten dieses Jahrgangs befand sich mit Joana Scrinzi, die den Preis für den besten Film bei einem Spielfilm für ihre Arbeit bei „Große Freiheit“ bekam, nur eine einzige Frau. Das Verhältnis war in vergangenen Jahren schon ein wenig ausgeglichener, zeigt aber einmal mehr, dass das Problem, nur wenige Preisträgerinnen in den Kamera-Kategorien zu haben, vorwiegend statistischer Natur ist. Denn wenn in den Produktionen nur wenige Frauen hinter der Kamera arbeiten, kann auch weniger eingereicht und ausgezeichnet werden.

Offenbar war den Veranstaltern das Ungleichgewicht schmerzlich bewusst, denn die Verleihung der Nachwuchspreise wurde für einen Appell genutzt, mehr Frauen an die Kamera zu bringen, während die beiden männlichen Preisträger etwas betreten links und rechts danebenstanden. Die vorgetragenen Argumente blieben zudem etwas ander Oberfläche, denn dass Talent kein Geschlecht kennt, ist ebenso längst bekannt, wie die Behauptung fragwürdig ist, die geschlechtsspezifische Aufteilung des Sortiments in den Spielwarenläden sei verantwortlich für niedrige Anmeldezahlen von Kamerastudentinnen an den Filmhochschulen. Die leider immer noch sehr reale strukturelle Ungerechtigkeit für Frauen in der Filmbranche blieb hingegen unerwähnt. Die erste Auszeichnung des Abends, durch den die WDR-Moderatorin Mona Ameziane führte, ging in der Kategorie Kinospielfilm an Max Preiss für seine Kameraarbeit bei „Niemand ist bei den Kälbern“. In seiner Dankesrede sprach er von den „magischen Momenten“, die er mit seiner Arbeit an der Kamera schaffen wolle.