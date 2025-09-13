Anzeige
News von der IBC 2025

IBC 2025: Wooden Camera entwickelt Zubehör für Fujifilm GFX ETERNA 55

von Uwe Agnes,

Zeitgleich zur Markteinführung der GFX ETERNA 55 hat Wooden Camera auf der IBC 2025 eine eigene Zubehörlinie für Fujifilms erste Cinema-Kameravorgestellt. Ziel des Line-ups ist es, die Montageoptionen zu erweitern und die Stromversorgung am Set zu optimieren.

Wooden Camera Fujifilm
Foto: Wooden Camera

Die zentrale Komponente der Zubehörreihe ist das neue D-Box-System, wahlweise mit Gold-Mount- oder V-Mount-Anschluss. Zum Lieferumfang gehören außerdem ein Power Strip, ein Link-Kabel und eine D-Box-Halterung. Die Lösung verteilt Strom zuverlässig auf Zubehör wie Funk-Übertragungssysteme, Remote-Fokus-Controller oder Onboard-Monitore. Der Power Strip ist direkt in die modulare Top Plate integrierbar, die Halterung fixiert die D-Box sicher an der Riser Plate, sodass sie sich nicht vom Kamerabody lösen kann.

Neben der Stromversorgung setzt Wooden Camera auf vielfältige Montagemöglichkeiten. Eine dreiteilige Top Plate mit Anschlusspunkten ist kompatibel mit dem nativen Handgriff und kann je nach Einsatz konfiguriert werden. Hinzu kommen ein Rear NATO Rail und Side NATO Rails, die zusätzliche Flexibilität bei der Riggestaltung bieten.

Die Zubehörreihe umfasst auch ein LPL-Mount, das die Nutzung von ARRI-LPL-Objektiven an der GFX ETERNA 55 ermöglicht. Durch die Nutzung des nativen Verriegelungsmechanismus der Kamera bleibt das Objektiv auch unter anspruchsvollen Drehbedingungen sicher fixiert.

„Diese Kamera ist Fujifilms erster Schritt in die Cine-Welt, und unser Ziel war es, sie mit denselben Features und derselben Funktionalität auszustatten wie andere Cine-Cams“, betont Dominick Aiello, Divisional Senior Director of Accessories bei Creative Solutions. „Mit der neuen Kollektion können Anwender ihre Setups modular skalieren – vom schlanken Handheld-Betrieb bis zum voll ausgebauten Produktionsrig.“

