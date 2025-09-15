IBC 2025: AJA zeigt IP25-R Mini-Converter

News von der IBC 2025

AJA Video Systems hat auf der IBC 2025 mit dem IP25-R einen Mini-Converter für die Verbindung von SMPTE-ST-2110-IP-Netzwerken mit 12G-SDI- und HDMI-Infrastrukturen vorgestellt. Das Gerät richtet sich an Broadcast-, Produktions- und AV-Anwender, die hybride Workflows nutzen.

Der IP25-R dekapsuliert ST-2110-Video, -Audio und Zusatzdaten mit framegenauer Synchronisation und gibt sie als 12G-SDI oder HDMI 2.0 aus. Er unterstützt Video bis 4K DCI (4096x2160p60) in 10-Bit 4:2:2, inklusive HDR-Metadaten-Handling. Zwei HDMI- und vier SDI-Ausgänge erlauben flexible Signalverteilung für Monitoring, Playout oder Routing.

Ausgestattet mit zwei 10/25-GbE-Schnittstellen bietet der IP25-R nahtloses Umschalten nach ST 2022-7 und gewährleistet so unterbrechungsfreie Signalübertragung – etwa in Ü-Wagen, NOCs oder Live-Events. Steuerung und Konfiguration erfolgen über ein Webinterface oder Out-of-Band per RJ45-Port, unterstützt von NMOS (IS-04/05), AJA REST API und Ember+. Dank kompakter Aluminium-Bauweise, aktivem Kühlkonzept und USB-C-Port für Setup eignet sich der Converter auch für dichte Rack-Installationen: Bis zu drei Geräte passen in 1 HE, mit dem DRM2-Plus-Chassis sogar sechs.

„Mit IP25-R können Profis ihre bestehenden SDI- und HDMI-Geräte effizient in IP-Workflows einbinden“, erklärt AJA-Präsident Nick Rashby. Das Gerät adressiere den steigenden Bedarf an hybriden Produktionsumgebungen, in denen IP-basierte Infrastruktur auf klassisches Equipment treffe.

Der AJA IP25-R ist in Kürze weltweit für 3.995 US-Dollar zu haben.