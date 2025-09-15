IBC 2025: Blackmagic Design integriert ProRes RAW in DaVinci Resolve und Kameras

News von der IBC 2025

Blackmagic Design hat auf der IBC 2025 neue Software-Updates angekündigt, die erstmals Apple ProRes RAW unterstützen. Mit DaVinci Resolve 20.2, der Public-Beta von Blackmagic Camera 9.8 sowie Updates für den Blackmagic Video Assist 12G wird das Dateiformat künftig in Aufnahme- und Postproduktions-Workflows eingebunden.

Die Blackmagic Camera App unterstützt ab sofort ProRes RAW und ProRes RAW HQ, auch für Aufnahmen mit dem neuen iPhone 17 Pro. Dateien können nativ in DaVinci Resolve bearbeitet werden. Auch die Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K profitiert von der Erweiterung. Sie kann nun neben ProRes 422 auch in ProRes RAW aufzeichnen. Der Blackmagic Video Assist 12G wird ebenfalls per Update um ProRes RAW erweitert und erlaubt damit die Aufzeichnung in diesem Format direkt am Set. Auf der IBC demonstriert Blackmagic die Neuerungen am Stand 7.C49.

„Indem wir ProRes-RAW-Formate in alle unsere Aufnahme-, Wiedergabe- und Schnittprodukte integrieren, bleiben wir unserem Versprechen treu, bestehende Systeme kontinuierlich zu erweitern“, betont Grant Petty, CEO von Blackmagic Design.

Mit der Unterstützung von ProRes RAW trägt Blackmagic dem Trend zu komprimierten, aber hochwertigen Produktionsformaten Rechnung. Für viele Anwender bedeutet dies mehr Flexibilität: Dateien lassen sich platzsparend aufzeichnen, ohne dass Schnitt und Farbkorrektur an Qualität verlieren. Gerade im Zusammenspiel von iPhone 17 Pro, Pocket Cinema Camera und Resolve entsteht so ein nahtloser Workflow von der Aufnahme bis zur Postproduktion.

DaVinci Resolve 20.2 und die Public-Beta von Blackmagic Camera 9.8 stehen ab sofort kostenlos zum Download auf der Blackmagic-Website bereit.