IBC 2025: Ikegami kündigt OLED-Viewfinder VFE-P711AD an

News von der IBC 2025

Ikegami hat auf der IBC 2025 in Amsterdam den VFE-P711AD vorgestellt, einen 7-Zoll-OLED-Viewfinder für UNICAM-XE- und UNICAM-HD-Kameras. Mit hoher Auflösung, starker Farbdarstellung und großem Kontrastumfang soll er besonders bei hellem Umgebungslicht für klare Sicht sorgen.

Der VFE-P711AD basiert auf dem bekannten LCD-Modell VFL-P700AD, nutzt aber nun ein OLED-Panel mit schneller Reaktionszeit – ein Vorteil bei High-Frame-Rate-Produktionen, wo präzises Fokussieren entscheidend ist. Zusätzlich integriert sind Waveform-Monitor, Vektorskop und Audiopegelanzeige. Zwei frontseitige grün/rote Tally-Anzeigen und ein rückseitiges Tally erleichtern den Studioeinsatz.

Das neue Modell ist mit allen Zubehörteilen des Vorgängers kompatibel, darunter Feld- und Studio-Sonnenblenden, Montagehalterungen, Kabel und Transportkoffer. Über die digitale Schnittstelle lässt sich der Viewfinder an UNICAM-XE-Kameras anschließen, per VFC-700i5-Analogkabel auch an UNICAM-HD-Modelle. Zusätzlich kann er als externer 3G-SDI-Feldmonitor genutzt werden.

Der VFE-P711AD ist in vier Varianten erhältlich:

Pack S mit Standardhalterung für portable Kamera mit ENG-Optik

Pack A mit erweiterter Pan/Tilt-Option für portable Kamera mit ENG-Optik

Pack B für Systemexpander mit Box-Objektiv

Pack C für Studio-Kameraköpfe UHK-X750/-X650

Das Gerät wiegt 1,1 Kilogramm bei Abmessungen von 232 x 150 x 73 Millimetern und verbraucht rund 12 Watt. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über die Kamera oder extern mit 12 Volt.

Mit dem VFE-P711AD erweitert Ikegami sein Portfolio um einen hochauflösenden, HDR-fähigen OLED-Viewfinder, der sich flexibel von ENG- über Studio- bis Box-Lens-Anwendungen einsetzen lässt. Die Kombination aus Bildqualität, integrierten Analyse-Tools und Kompatibilität mit bestehendem Zubehör macht ihn zu einer praxisnahen Ergänzung für Broadcaster und Produktionsfirmen.