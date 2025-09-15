IBC 2025: Aputure bringt NOVA II 2×1 LED-Panel

News von der IBC 2025

Aputure hat auf der IBC 2025 mit der NOVA II 2×1 ein LED-Panel mit neuer BLAIR-CG-Lichtengine vorgestellt, das sowohl in Weißlichtqualität als auch im Farbbereich neue Maßstäbe setzen soll.

Die NOVA II 2×1 ist die erste Leuchte, die Aputures BLAIR-CG-Engine (Blue/Lime/Amber/Indigo/Red/Cyan/Green) nutzt. Damit deckt sie eine Farbtemperatur von 1.800 bis 20.000 Kelvin ab, inklusive +/- Green-Anpassung über den gesamten ASC-MITC-Bereich. Im Farbbereich erreicht das Panel über 90 Prozent des Rec.2020-Farbraums. Hauttöne sollen dank der neuen Mischung aus Indigo und Deep Red besonders natürlich wiedergegeben werden (90 SSI bei 3.200K).

Dank „Focus-then-Blend“-Optik erzeugt das Panel einen direkten 35-Grad-Beam, der auch mit Diffusoren hohe Helligkeit beibehält und ohne Farbsaum arbeitet. Das Gehäuse ist IP65-geschützt, wiegt 18 Kilogramm inklusive Bügel und bleibt im Highspeed-Betrieb mit 40 dB vergleichsweise leise.

Parallel bringt Aputure ein umfangreiches Zubehörsortiment, von Softbox und Dome Diffuser über Fabric Grid und Barn Doors bis zu einer 90-Zentimeter-Space-Light-Variante. Das neue QuickClip-System erlaubt schnelles Montieren und Stapeln der Lichtformer. Zusätzlich gibt es ein abnehmbares Yoke, Truss-Clamp-Adapter und eine Halterung für Dreier-Arrays. Für den Transport ist ein Rolling Hard Case verfügbar.

Mit der NOVA II 2×1 entwickelt Aputure seine Panel-Serie konsequent weiter und positioniert sich im Segment hochwertiger 2×1-Leuchten, die sowohl für Rental-Häuser als auch für Studio- und Stage-Anwendungen interessant sind. Ziel ist laut Aputure ein „Zero-Compromise“-Ansatz mit maximaler Farbqualität, hoher Helligkeit und flexiblen Rigging-Möglichkeiten in einem System.

Die NOVA II 2×1 kann ab sofort vorbestellt werden und ist für einen Listenpreis von 3.490 Euro zu haben.