IBC 2025: Leitz steigt mit HEKTOR-Serie in den Mirrorless-Markt ein

News von der IBC 2025

Leitz Cine stellt zwar wie schon im Vorjahr nicht auf der IBC 2025 aus, hat aber pünktlich zur Messe die neue HEKTOR-Serie vorgestellt. Der sechs Objektive umfassende Festbrennweiten-Satz wurde speziell für spiegellose Kameras entwickelt.

Die HEKTOR-Objektive mit sechs Brennweiten von 18, 25, 35, 50, 73 bis 100 mm, alle mit T2.1., sind laut Hersteller bewusst auf Bildcharakter statt klinische Perfektion ausgelegt. Inspiriert von Leica-M-Optiken der 1930er- und 1950er-Jahre bringen sie Eigenschaften wie dynamische Flares, Feldwölbung und sphärische Aberration ins Bild, die zwar kontrolliert bleiben, aber einen erkennbarem Charakter liefern. Moderne Vergütungen minimieren Veiling Glare und chromatische Aberrationen, während die klassische, nicht-asphärische Konstruktion für ein vertrautes, organisches Bild sorgt.

Alle Objektive besitzen einen 80-mm-Frontdurchmesser, die Brennweiten von 25 bis 100 mm zusätzlich ein 77-mm-Filtergewinde. Fokus- und Blendenringe sind an allen Ojektiven einheitlich positioniert und lassen sich mit 120 Grad für den Fokus und 49 Grad für die Blende drehen. Eine Neun-Lamellen-Iris sorgt über den gesamten Blendbereich hinweg für ein rundes Bokeh.

Wie die SUMMILUX-C- oder HUGO-Reihe werden auch die HEKTOR-Linsen in Deutschland entworfen, gefertigt und montiert. Obwohl sie für günstigere Kamerasysteme konzipiert wurden, legt Leitz Wert auf Langlebigkeit, Servicefreundlichkeit und Ersatzteilversorgung und will damit dem Anspruch auf langfristige Investition Rechnung tragen.

Mit der HEKTOR-Serie erweitert Leitz Cine sein Portfolio erstmals auf spiegellose Kamerasysteme mit Wechselmounts wie E, L, RF und Z. Das macht die Optiken interessant für Kameraleute, die Leitz-Qualität auch an kleineren Setups einsetzen wollen. Mit ihrem Bildcharakter und dem silbernen Finish schlagen die HEKTOR-Linsen eine Brücke zwischen der Leica-Tradition der 1930er-Jahre und den Anforderungen moderner Produktionen.