IBC 2025: Sony steigt mit PXW-Z300 in die KI-Erkennung ein

News von der IBC 2025

Sony zeigt auf der IBC 2025 den neuen XDCAM-Handcamcorder PXW-Z300, der bereits im Sommer vorgestellt wurde. Das Flaggschiffmodell mit 1/2-Zoll-4K-3CMOS-Exmor-R-Sensor, BIONZ-XR-Prozessor und integrierter KI-Verarbeitungseinheit richtet sich an Nachrichtenproduktionen, Sport, Events und Dokumentarfilm.

Die PXW-Z300 liefert 4K-Aufnahmen mit 60p, eine Empfindlichkeit von F12 und eine verbesserte Farbtrennung. Sie ist mit einem 17-fachen optischen Zoomobjektiv mit durchgehender F1,9-Blende ausgestattet. Drei manuelle Ringe ermöglichen die klassische Objektivsteuerung. Digitale Extender erweitern den Brennweitenbereich bis 4-fach in HD. Ein elektronischer variabler ND-Filter und optische Bildstabilisierung sorgen für gleichmäßige Belichtung und stabile Aufnahmen.

Die Kamera nutzt eine eigene KI-Einheit, die Gesichter, Augen, Körperhaltung und Skelettstrukturen erkennt. Damit bleibt der Autofokus auch dann zuverlässig, wenn Personen verdeckt oder abgewandt sind. Eine automatische Bildausrichtungsfunktion hält Personen in der Bildmitte.

Als weltweit erste Kamera zeichnet die PXW-Z300 Videodateien mit eingebetteten digitalen Signaturen auf. Sie unterstützt den C2PA-Standard zur Authentifizierung von Inhalten und adressiert damit die wachsende Nachfrage nach überprüfbaren Nachrichtenquellen.

Für schnelle Workflows bietet der Camcorder direkte Integration in 5G- und Cloud-Umgebungen. Inhalte lassen sich live streamen oder in Echtzeit in Cloud-Dienste wie Sonys C3 Portal oder Ci Media Cloud übertragen. Unterstützt werden Proxy-Aufnahmen in HEVC, Chunk Recording sowie gängige Streaming-Protokolle wie RTMP/RTMPS und SRT. Ein neuer flexibler LCD-Arm mit 3,5-Zoll-Display erlaubt variable Blickwinkel – von Schulteraufnahmen über Hüftperspektiven bis zum Self-Shooting. Smartphones oder Datenübertragungsgeräte können direkt am seitlichen V-Mount befestigt werden.

Die Kamera unterstützt XAVC Intra, XAVC Long, MPEG HD422 und MP4-Proxy-Aufnahmen. Neben S-Cinetone und Standard-Looks stehen HLG-Varianten und frei importierbare 3D-LUTs zur Verfügung. Bis zu vier Audiokanäle lassen sich über XLR-Eingänge und den Multi-Interface-Schuh aufzeichnen, kompatibel mit Sonys UWP-Funksystemen.

Mit dem PXW-Z300 aktualisiert Sony seine XDCAM-Reihe und setzt neue Akzente: KI-gestützte Motiverkennung für präzisen Autofokus, Cloud-Integration für schnellere Workflows und eingebettete Authentizitätsinformationen für glaubwürdige Nachrichtenproduktion. Damit positioniert sich die Kamera als vielseitiges Werkzeug für Redaktionen und Produktionsfirmen, die Geschwindigkeit, Bildqualität und Verlässlichkeit gleichermaßen benötigen.