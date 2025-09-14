IBC 2025: Riedel zeigt Bolero Mini

News von der IBC 2025

Riedel Communications hat auf der IBC 2025 mit dem Bolero Mini das bislang leichteste und flachste Wireless Intercom Beltpack des Unternehmens vorgestellt. Mit nur 165 Gramm Gewicht und einer Tiefe von 28 Millimetern ist es kleiner als ein Smartphone und richtet sich an Anwender, die maximale Bewegungsfreiheit benötigen.

Trotz der kompakten Bauweise bietet das Bolero Mini die volle Funktionspalette der Bolero-Serie. Es ist mit Riedels exklusiver ADR-Technologie ausgestattet, die Zuverlässigkeit auch in komplexen RF-Umgebungen sicherstellt. Eine integrierte 5G-Filterung reduziert zudem Störungen durch Mobilfunkmasten. Das Beltpack verfügt über vier programmierbare Tasten, separate Lautstärkeregler und einen Push-Pull-Headset-Anschluss. Bluetooth erlaubt die Verbindung mit Headsets oder Smartphones, und eine NFC-Funktion sorgt für schnelle Registrierung im System.

Das Bolero Mini unterstützt alle drei Betriebsarten der Serie:

im Bolero Integrated-Modus arbeitet es nahtlos mit Artist-Intercom-Matrizen und ermöglicht Netzwerke mit bis zu 250 Beltpacks.

im Standalone Link-Modus bietet es Plug-and-Play ohne Matrix, ideal für kleinere Produktionen.

im Standalone-2110-Modus lässt sich das Gerät in SMPTE-2110/AES67-Netzwerke einbinden.

Erhältlich ist das Bolero Mini in einer 1,9-GHz-DECT- und einer 2,4-GHz-Version.

Mit dem Bolero Mini überträgt Riedel das Konzept des bereits im Profisport etablierten Bolero S auf ein breiteres Anwendungsspektrum. Das neue Beltpack ist ein Beispiel dafür, wie Rückmeldungen aus der Praxis in kompakte und praxisnahe Lösungen einfließen können und markiert zugleich den nächsten Schritt in der Miniaturisierung professioneller Intercom-Systeme.