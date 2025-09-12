IBC 2025: Riedel übernimmt hi human interface

News von der IBC 2025

Riedel Communications hat das browserbasierte Steuerungssystem hi human interface von Broadcast Solutions übernommen. Damit erweitert das Wuppertaler Unternehmen sein Portfolio an Broadcast-, Event- und Produktionstechnologien um eine herstellerunabhängige Plattform für Routing, Gerätesteuerung und Workflow-Management. Präsentiert wurde die Kooperation auf der IBC 2025 in durchaus ungewöhnlicher und sympathischer Weise, als Thomas Riedel und Stefan Breder, CEO von Broadcast Solutions, als ihre eigenen Marionetten auftraten.

hi human interface wurde 2018 von Broadcast Solutions eingeführt und hat sich seitdem als flexible Steuerungsplattform etabliert. Die browserbasierte, plattformunabhängige Lösung erlaubt es, unterschiedlichste Geräte – von Baseband-Routern über Multiviewer bis hin zu Video- und Audiomischern oder SDN-Controllern – über eine intuitive, anpassbare Oberfläche zu verwalten. Dank automatischer Geräteerkennung und konfigurationsfreier Einrichtung ist hi vom Einzelplatz auf dem Laptop bis zur cloudbasierten Unternehmensarchitektur skalierbar.

Für Riedel ist die Übernahme eine logische Erweiterung. „hi ist zu einem Maßstab für intuitive Steuerung in der Branche geworden – aber es ist noch mehr als das: Als Katalysator für innovative Workflows eröffnet hi völlig neue Möglichkeiten, wie Menschen mit ihren Produktionsumgebungen interagieren“, erklärt Thomas Riedel, Gründer und CEO der Riedel Group.

Integration mit Riedel-Systemen

Die Kombination von hi mit Riedels MediorNet und SmartPanels hat bereits in Praxisprojekten überzeugt, unter anderem bei der Remote-Produktion der UEFA Euro 2024 durch den WDR. Auch StageLink-Audio-Routing und Tally-Steuerungen sind nahtlos integriert, weitere Anwendungsfelder im Riedel-Portfolio sind angekündigt.

Die Software lässt sich über Touchscreens oder Riedel SmartPanels bedienen und wird durch eine Palette spezieller Hardware-Controller ergänzt, wie etwa dem hiPush32 bis zum 2RU hiPush54 mit 54 LCD-Tasten. Auch der innovative hiDot-Drehknopf gehört zum Zubehör, das taktile Kontrolle mit intuitiver Software verbindet.

Wichtig für Anwender bleibt, dass hi eine offene, herstellerunabhängige Plattform bleiben soll. „Was sich ändert, ist die Unterstützung durch die globale Organisation von Riedel, was eine beschleunigte Entwicklung, eine größere Verfügbarkeit und ein neues Maß an Support für Kunden weltweit bedeutet“, erläutert Tamás Szanto, Product Owner hi bei Riedel.

Strategische Bedeutung

Mit der Übernahme setzt Riedel ein deutliches Signal: Das Unternehmen will nicht nur Infrastruktur liefern, sondern auch die zentrale Schnittstelle zur Steuerung komplexer Produktionsumgebungen besetzen. In einem Markt, in dem Interoperabilität und flexible Workflows immer wichtiger werden, positioniert sich Riedel damit stärker als Komplettanbieter von der Signalverteilung über Intercom bis hin zur Produktionssteuerung. Für Mitbewerber bedeutet das zusätzlichen Druck, vergleichbare End-to-End-Lösungen anzubieten. Für Anwender entsteht hingegen die Aussicht auf eng verzahnte Systeme, die dennoch offen für Produkte anderer Hersteller bleiben.