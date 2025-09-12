Anzeige
News von der IBC 2025

IBC 2025: Panasonic bringt neue 4K-Multifunktionskamera und Autofokus für UCX100

von Uwe Agnes,

Panasonic Connect Europe zeigt auf der IBC 2025 die 4K-Multifunktionskamera AK-UBX100 sowie die erste Autofokus-Funktion für 2/3-Typ 4K-Studiokameras, die mit der AK-UCX100 eingeführt wird. 

UBX100
Foto: Panasonic

Die UBX100 kommt im vierten Quartal 2025 auf den Markt. Die kompakte Boxkamera nutzt denselben 2/3-Zoll-Bajonettanschluss und die Verarbeitungsplattform wie die UCX100. Damit will Panasonic eine einheitliche Bedienung und Farbwiedergabe über mehrere Systeme hinweg ermöglichen, auch in Kombination mit der PTZ-Kamera AW-UE160.
Die UBX100 unterstützt SMPTE ST 2110, NDI High-Bandwidth, NDI HX2 und SRT sowie klassische 12G-SDI-Schnittstellen. Mit rund 1,9 Kilogramm ist sie leicht genug für den Einsatz auf Robotersystemen. Ein optischer HD-Tiefpassfilter soll Bildartefakte reduzieren. Im zweiten Quartal 2026 wird per Firmware-Update eine Autofokus-Funktion nachgereicht.

Weltweit erster Autofokus für UCX100

Mit diesem Firmware-Update wird die UCX100 die erste Studiokamera im 2/3-Zoll-4K-Segment mit Autofokus. Panasonic adressiert damit den Bedarf nach gleichbleibender Bildqualität auch bei dynamischen Produktionen. Ergänzend kommen Funktionen wie ein Low-Skew-Modus für bewegungsintensive Szenen, eine erweiterte Video-TRUNK-Funktion mit 12G-SDI-Ausgabe sowie Remote-Backfocus-Optionen. Automatische Korrekturen von F-Drop und peripherem Lichtabfall sollen für gleichmäßige Belichtung sorgen. Dies soll in der Praxis weniger manuelle Eingriffe, mehr Konstanz bei der Bildqualität und mehr Freiraum für Regie und kreative Gestaltung  im LED-Studio, beim Live-Streaming oder in Robotik-Setups bringen.

