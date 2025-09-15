Anzeige
News von der IBC 2025

IBC 2025: ARRI erweitert Broadcast-Line-up mit Live Production Monitor LPM-1

von Uwe Agnes,

Zwar wie schon gemeldet nicht mit eigenem Stand, doch trotzdem auf der IBC 2025 präsent hat ARRI in Amsterdam den Live Production Monitor LPM-1 vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein 10-Zoll-Onboard-Display, das speziell für den Einsatz mit dem ALEXA 35 Live – Multicam-System entwickelt wurde. Das neue Modell ergänzt Kamera, LPS-1 und Skaarhoj RCP zu einer noch umfassenderen Lösung für Broadcast-Anwendungen.

LPM-1
Foto: ARRI

Der LPM-1 verbindet sich über ein CoaXPress-Sucherkabel mit der Kamera, ein optionales RS-Kabel liefert zusätzliche Stromversorgung für maximale Helligkeit. Mit seinem hellen Display, großem Betrachtungswinkel, präziser Farbwiedergabe und wechselbaren Sonnenblenden ist er sowohl im Studio als auch bei Außenaufnahmen einsetzbar. Das robuste Aluminiumgehäuse und die kompakte Bauform machen den Monitor zugleich widerstandsfähig und mobil.

Neben einer Touchscreen-Oberfläche verfügt der LPM-1 über physische Drehregler für Kontrast, Farbe, Helligkeit und Peaking. Vier frei belegbare Tasten erlauben eine individuelle Anpassung in Echtzeit. Auf der Rückseite bietet der Monitor Anschlüsse für Akkuplatten, VESA-Halterungen und weiteres Zubehör.Für den Live-Einsatz ist der Monitor mit drei Tally-Leuchten ausgestattet, die das im Monitorbild eingeblendete Tally ergänzen oder ersetzen können. Ein großes Kamera-Nummern-Display erleichtert die Zuordnung im Multicam-Setup. Für Moderatoren oder Darsteller sorgt ein dreifarbiger Talent-Tally für klare Sichtbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Mit der neuen Monitorhalterung MYS-2 wird der LPM-1 schnell und flexibel positioniert. Die integrierte NATO-Schiene erlaubt Bewegungen entlang mehrerer Achsen sowie eine Einhand-Bedienung, sodass Operators den Monitor jederzeit an ihre Arbeitsweise anpassen können.

Seit der Einführung der ALEXA 35 Live 2024 positioniert sich ARRI im Live- und Multicam-Segment als Anbieter cineastischer Bildqualität für Broadcast-Workflows. Der LPM-1 erweitert dieses System nun um ein praxisgerechtes Steuer- und Kontrollwerkzeug, das die Arbeit von Kameraoperateuren ebenso erleichtert wie die Interaktion mit Moderatoren und Darstellern.

Der ARRI Live Production Monitor LPM-1 wird ab Oktober 2025 mit verschiedenen Zubehör-Optionen erhältlich sein.

