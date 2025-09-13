IBC 2025: Lawo integriert Waves SuperRack V15 für immersive Produktionen

News von der IBC 2025

Lawo und Waves haben auf der IBC 2025 die nächste Stufe ihrer Zusammenarbeit angekündigt. Mit der Integration von Waves SuperRack V15 lassen sich ab sofort auch immersive Audio-Plugins direkt über mc²-Mischpulte in Live- und Broadcast-Produktionen nutzen.

SuperRack V15 unterstützt Konfigurationen bis 9.1.4 und bringt mit dem neuen Immersive Wrapper Plugin ein Werkzeug, das aus jedem Mono-Plugin von Waves einen Mehrkanalprozessor macht. EQs, Dynamik- und Kreativ-Effekte lassen sich so in immersive Setups übertragen und kanalübergreifend verknüpfen. Eine gemeinsame Sidechain-Funktion sorgt für konsistente, natürliche Klangwelten.

Die neuen Funktionen sind direkt in die Oberfläche der Lawo-mc²-Pulte eingebunden. Anwender können Parameter intuitiv anpassen, alle Einstellungen werden im Snapshot-System gespeichert. Mit der Rack-follows-Console-Access-Funktion bleibt der Workflow auch in hektischen Live-Situationen zuverlässig. Die Integration ist sowohl für Waves SuperRack SoundGrid als auch für SuperRack Performer verfügbar.

„Die Zukunft der Live-Produktion ist immersiv, und diese Integration ist ein bedeutender Schritt in diese Richtung“, erläutert Noam Raz, General Manager Live Division bei Waves. „Mit SuperRack V15 und Lawo-Konsolen eröffnen wir Toningenieuren unbegrenzte kreative Möglichkeiten in 3D-Audioräumen.“ Lucas Zwicker, Senior Director Workflow and Integration bei Lawo, ergänzt: „Mit SuperRack V15 und dem Immersive Wrapper verfügen mc²-Anwender über einen intuitiven Workflow, der die Grenzen des Live- und Broadcast-Mixings erweitert.“

Mit der neuen Integration bauen Lawo und Waves ihre Partnerschaft konsequent aus. Nach der Einführung der Waves LiveBox im Vorjahr und früheren SoundGrid-Lösungen markiert SuperRack V15 einen weiteren Schritt hin zu immersiven Workflows. Für Anwender bedeutet das mehr kreative Freiheit, präzisere Steuerung und eine engere Verzahnung von Plugin-Welt und Broadcast-Pult.

Dynamic Media Facility (DMF)

Erstmals in Europa präsentiert Lawo die Umsetzung der EBU-Initiative „Dynamic Media Facility“. Hinter der DMF verbirgt sich eine hochflexible Installation auf Basis eines generischen Server-Clusters, der sich per Knopfdruck komplett umkonfigurieren lässt. Vier Buzzer-Tasten stehen dafür bereit und rufen unterschiedliche Technologie-Stacks ab. Jede der drei Demo-Konfigurationen kombiniert ausgewählte HOME Apps mit passenden Einstellungen. Zusammen mit der Steuerung durch das VSM-Workflow-System zeigt Lawo damit eine praxisnahe Vorschau auf eine dynamische Produktionsumgebung und positioniert sich damit auf der Messe als Vorreiter für flexible Infrastruktur-Lösungen.