News von der IBC 2025

IBC 2025: Godox stellt KNOWLED MG4K vor

von Uwe Agnes,

Mit der KNOWLED MG4K bringt Godox ein neues Bi-Color-LED-System auf den Markt, das in Film- und Fernsehproduktionen klassische HMI-Scheinwerfer ersetzen soll. Der Vertrieb in Deutschland erfolgt über die Transcontinenta GmbH.

Foto: Sven Kubeile

Die MG4K liefert mit 2.000 Watt eine Lichtleistung von 25.600 Lux, was bei geringerem Energieverbrauch heller als eine herkömmliches 4K HMI-Leuchte ist. Mit einem Gewicht von nur 10 Kilogramm ist sie rund 50 Prozent leichter, was Transport, Rigging und Set-Handling vereinfacht. Die Leuchtfläche, die laut Hersteller zu den kleinsten ihrer Klasse gehört, erreicht eine optische Effizienz von 110 Lumen pro Watt.

Ein neu entwickeltes Kühlsystem ermöglicht eine um 67 Prozent schnellere Wärmeabfuhr. Das soll für stabile Leistung und eine längere Lebensdauer sorgen. Die LED bietet zudem eine präzise Dimmung bis auf 0,1 Prozent sowie eine exakte Farbwiedergabe. Die MG4K ist mit dem G-Mount-System von Godox kompatibel, das aktuell 16 professionelle Lichtformer umfasst. Damit lassen sich unterschiedliche Looks und präzise Lichtsteuerungen realisieren.

Mit der Kombination aus hoher Lichtausbeute, kompaktem Format und Zubehörkompatibilität positioniert Godox die MG4K als vielseitige Alternative zu HMI-Systemen. Für Produktionen verspricht der Hersteller weniger Energieverbrauch, flexiblere Aufstellung und präzisere Steuerung, was laut Hersteller gerade in mobilen oder ressourcenintensiven Setups eine Rolle spiele.

Die Godox KNOWLED MG4K ist in Kürze für 5.159,99 Euro erhältlich. Auch schon auf der IBC gezeigt wurde die KNOWLED MG4KR, eine RGB-Variante der MG4K, die offiziell dann in etwa drei Wochen an den Start gehen soll.

