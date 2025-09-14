Anzeige
News von der IBC 2025

IBC 2025: Dream Chip macht Atom Two RP wetterfest

von Uwe Agnes,

Auf der IBC 2025 hat Dream Chip mit der Atom Two RP eine wetterfeste Variante der weltweit kleinsten Global-Shutter-Kamera vorgestellt. 

Atom 2
Foto: Uwe Agnes

Mit Abmessungen von nur 29 x 29 x 33 Millimetern und einem Gewicht von 55 Gramm inklusive Objektiv und Mikrofon eignet sich die Kamera für POV-Anwendungen wie Schiedsrichtercams oder Sportübertragungen von Booten und Fahrzeugen.Die Kamera bietet ein 90-Grad-Sichtfeld und Global-Shutter-Technologie, die Rolling-Shutter-Effekte verhindert und so eine nahtlose Integration mit Systemkameras ermöglicht. Durch die wettergeschützte Bauweise soll sie auch bei schwierigen Bedingungen zuverlässig arbeiten.

Mit der Atom Two RP reagiert Dream Chip auf die steigende Nachfrage nach robusten, unauffälligen Spezialkameras für Live-Produktionen. Während die Atom One Mini vor allem durch ihre kompakte Bauform punktete, setzt die neue Generation zusätzlich auf Wetterfestigkeit und Global-Shutter-Technologie. Damit schließt sie eine Lücke zwischen Miniaturkameras für Spezialanwendungen und den hohen Anforderungen moderner Sport-Broadcasts. In einem Markt, in dem Zuschauerinnen und Zuschauer maximale Nähe zum Geschehen erwarten, positioniert sich die Atom Two RP so als Werkzeug für mehr Immersion und höheren production value.

