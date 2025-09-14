IBC 2025: Cartoni stellt Fluidkopf MIXO 21 vor

News von der IBC 2025

Cartoni hat auf der IBC 2025 den neuen Fluidkopf MIXO 21 präsentiert. Entwickelt für mobile ENG- und Field-Produktionen soll er kompakte Bauweise mit hoher Tragfähigkeit und flexibler Bedienung kombinieren.

Mit einem Gewicht von 3,6 Kilogramm unterstützt der MIXO 21 Nutzlasten zwischen 0 und 21 Kilogramm. Der Neigungsbereich liegt bei +/- 90 Grad. Damit eignet sich der Kopf sowohl für leichte DSLR-Rigs als auch für voll ausgestattete ENG-Kameras. Verfügbar ist er mit 100-Millimeter-Schale oder als Flat-Base-Version.

Der MIXO 21 übernimmt Cartonis patentiertes kontinuierliches Gegengewichtssystem aus den Focus- und Master-Linien. Neu ist ein 7-stufiges Fluid-Drag-System für Pan und Tilt mit zusätzlicher Nullstellung. Anwender können so den Widerstand exakt an die gewünschte Bewegungscharakteristik anpassen, die von leichtgängigen Schwenks bis zu betont cineastischen Fahrten reichen kann.

Neben dem MIXO 21 zeigt Cartoni in Amsterdam auch den Encoded E-Master 30 mit VR Box 2.0. Diese E-Serie liefert Positionsmetadaten in Echtzeit und ist damit besonders für XR-, VFX- und Virtual-Production-Workflows ausgelegt. Ziel ist eine nahtlose Integration mit Grafik-Engines und mehr Immersion für Sportübertragungen und virtuelle Sets.

Mit dem MIXO 21 adressiert Cartoni den wachsenden Bedarf an leichten, mobilen Fluidköpfen, die dennoch professionelle Traglast und präzises Handling bieten. Zusammen mit den E-Master-Modellen positioniert sich das Unternehmen zugleich in datengetriebenen Produktionsumgebungen.