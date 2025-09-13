IBC 2025: Canon kündigt superweitwinkliges Cine-Servo-Objektiv an

News von der IBC 2025

Canon hat sein Cinema-Objektivportfolio um das bislang weitwinkligste Cine-Servo-Modell erweitert. Das neue CN5x11 IAS T R1/P1 deckt einen Brennweitenbereich von 11 bis 55 Millimetern ab und soll mit einem Bildwinkel von 100 Grad neue Möglichkeiten für Studio, Live- und Eventproduktionen bieten.

Mit rund 3 Kilogramm Gewicht ist das CN5x11 das leichteste Cine-Servo-Objektiv im Canon-Portfolio. Damit empfiehlt es sich für mobile Einsätze mit Schulterkamera ebenso wie für Gimbals, Kräne, Robotik- oder Seilkamera-Systeme. Eine 11-Lamellen-Irisblende sorgt für ein cineastisches Bokeh, während die optische Konstruktion für 8K-HDR-Aufnahmen bis in die Bildecken optimiert ist.

Besonderes Merkmal ist der integrierte 1,5-fach-Extender, der den Brennweitenbereich bei Super-35-Kameras erweitert oder den Einsatz an Vollformat-Kameras ermöglicht. So lässt sich sowohl der Bildausschnitt variieren als auch eine noch geringere Schärfentiefe erzielen. Laut Canon profitieren davon Live-Produktionen, News-Formate, Dokumentationen und Spielfilm gleichermaßen.

Das Objektiv ist das zweite Cine-Servo-Modell mit der aktuellen e-Xs V Digital Drive Unit. Sie bietet einen 16-Bit-Encoder, erweiterte Servo-Steuerung, Focus-Breathing-Korrektur und eine ergonomischere Bedienung. Dank USB-C-Konnektivität ist eine flexible Integration in moderne Setups möglich.

Das CN5x11 wird mit RF- oder PL-Mount angeboten. Die PL-Variante unterstützt Cooke /i Technology und Zeiss eXtended Data für Metadaten in Echtzeit. Die RF-Version liefert zusätzlich Objektivkorrekturdaten und ist kompatibel mit Canons Dual Pixel CMOS AF. Damit eignet sich das Objektiv auch für Virtual-Production-Umgebungen und VFX-Workflows.

Mit der Kombination aus Ultraweitwinkel, geringem Gewicht und flexibler Datenanbindung erweitert Canon seine Cine-Servo-Reihe in einem Segment, das bislang vor allem von Broadcast-Objektiven dominiert war. Für Produktionen, die Wert auf Mobilität, Bildschärfe und Metadatenintegration legen, kann das CN5x11 IAS T R1/P1 damit neue Maßstäbe setzen.