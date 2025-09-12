IBC 2025: Blackmagic zeigt ProDock für iPhone 17 Pro

News von der IBC 2025

Auf der IBC 2025 stellt Blackmagic Design mit dem Blackmagic Camera ProDock ein Interface vor, das die iPhone-Modelle 17 Pro und 17 Pro Max um professionelle Schnittstellen erweitert. Damit sollen sich die Smartphones mit der Blackmagic Camera App als vollwertige Produktionskameras einsetzen lassen, inklusive Timecode, Genlock und externer SSD-Aufzeichnung.

Das ProDock stattet die iPhones mit Anschlüssen aus, die wir sonst nur von Cine-Cams kennen, wie etwa HDMI-Monitoring, Timecode-Eingang, Genlock-Sync, USB-C-Ports für externe SSDs oder Objektivsteuerungen sowie 3,5-mm-Buchsen für Mikrofon und Kopfhörer. Eine verriegelbare 12V-Buchse versorgt Dock, iPhone und angeschlossenes Zubehör mit Strom.

Durch externen Timecode können Multicam-Aufnahmen in DaVinci Resolve automatisch synchronisiert werden. Genlock ermöglicht es, mehrere Kameras synchron zu betreiben oder auf LED-Wände abzustimmen.

Zusammen mit der Blackmagic Camera App lassen sich Einstellungen wie Framerate, Weißabgleich oder ISO über eine Touch-Geste steuern. Aufgezeichnet wird in ProRes oder ProRes RAW bis 4K direkt auf externe Laufwerke oder in Blackmagic Cloud Storage, so dass Schnitt-Teams weltweit sofort auf das Material zugreifen können.

„Das neue Blackmagic Camera ProDock bringt noch mehr Flexibilität, indem es das iPhone um die professionellen Anschlüsse erweitert, die Filmemachende von einer Kinokamera erwarten“, ordnet Blackmagic-CEO Grant Petty das neue Produkt ein. „Damit ist das Dock ideal für Multicam- und virtuelle Produktionen.“

Der Schritt von Blackmagic zeigt, wie sehr Smartphones in professionelle Produktionsworkflows drängen. Grundsätzlich kann man das ProDock teils als spannende Ergänzung für Low-Budget- und Social-Media-Produktionen sehen, doch auf der IBC überwiegen kritische Stimmen, die betonen, dass ein iPhone auch mit Dock keine vollwertige Cine-Kamera ersetzt. Denn Sensorgröße, Objektivauswahl und Ergonomie bleiben nach wie vor eingeschränkt.

Das Blackmagic Camera ProDock ist ab sofort über den Apple Store und autorisierte Blackmagic-Händler erhältlich. Der Preis liegt bei 295 US-Dollar.