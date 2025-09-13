IBC 2025: Atomos präsentiert Shinobi 7 RX

Atomos hat auf der IBC 2025 in Amsterdam den neuen Shinobi 7 RX vorgestellt. Der robuste HDR-Monitor mit 7-Zoll-Display und 2.200 Nits Spitzenhelligkeit richtet sich an Regisseure und Focus Puller oder soll als Vorschaumonitor für Video-Switcher dienen.

Der Shinobi 7 RX ist eine Neuauflage des bekannten Shinobi 7 und kombiniert dessen Eigenschaften mit den Kamera-Control- und Touch-to-Focus-Funktionen des Shinobi II. Neu hinzugekommen ist außerdem drahtloses Videomonitoring, womit sich der Monitor nahtlos in das Atomos TX-RX-System einfügt. Bis zu vier Shinobi-7-RX-Geräte können gleichzeitig mit einem Atomos-TX-Sender verbunden werden.

Der Monitor steuert per USB-C zahlreiche Kameramodelle von Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic, Sony und Z CAM. Über das Touch-Interface können gängige Parameter wie Blende, Shutter und ISO direkt angepasst werden. Unterstützt wird dies durch Atomos-Monitoring-Tools wie EL Zone/ARRI-False Color, Histogramm, Waveform, Zebra, Focus Peaking und Zoom. Mit HDMI- und 3G-SDI-Anschlüssen, integriertem 3D-LUT-Box, Unterstützung für 8-Kanal-Audio über SDI und zwei NPF-Akkuschächten ist der Monitor flexibel am Set einsetzbar. Dank 5G-WLAN empfängt der Shinoi 7 RX Videosignale mit weniger als 60 Millisekunden Latenz, entweder über Atomos TX oder als RTSP-H.264-Stream. Die Reichweite beträgt bis zu 300 Meter.

Der Atomos Shinobi 7 RX wird Ende Oktober verfügbar sein. Der Preis liegt bei 699 Euro. In den USA beträgt er allerdings wegen der Importzölle 799 US-Dollar.