News von der IBC 2025

IBC 2025: Astera entwickelt SolaBulb

von Uwe Agnes,

Astera hat auf der IBC 2025 die SolaBulb vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine LED-Lampe mit stufenlosem Zoom zwischen 15 und 50 Grad. Damit ist sie die erste Glühbirne am Markt mit verstellbarem Abstrahlwinkel. Sie soll ihr Einsatzgebiet bei  Film, TV, Events und Installationen finden.

SolaBulb
Foto: Astera

Die SolaBulb kombiniert eine PAR20-Fresneloptik mit Asteras Titan-LED-Engine und erreicht die Lichtqualität und Farbwiedergabe größerer Leuchten der QuikSpot- oder QuikPunch-Serie. Durch den verstellbaren Lichtkegel eignet sie sich sowohl als Spot- als auch als Flächenlicht, etwa für Eyelights, Backlights oder Akzentbeleuchtung.

Das Leuchtmittel ist vollständig kompatibel mit dem bekannten NYX-Bulb-Setup. Es lässt sich per Astera-App, CRMX (LumenRadio), RDM oder Infrarot-Fernbedienung steuern. Über Bluetooth können Farb-Presets geladen und Dimmwerte angepasst werden. Mit dem mitgelieferten SolaSnoot kann Streulicht reduziert werden.

Dank robustem, lüfterlosem Gehäuse und Gewinden für 1/4- und 3/8-Zoll-Anschlüsse lässt sich die SolaBulb flexibel riggen – vom Tischaufbau über Mood-Lighting bei Events bis hin zu praktischen Leuchtmitteln am Filmset. Sie ist auch mit der akkubetriebenen PowerStation nutzbar, die zugleich als Display dient.

Mit der SolaBulb erweitert Astera seine Bulb-Familie um ein vielseitiges Werkzeug zwischen NYX Bulb und LunaBulb. Die Neuheit bietet Kreativen erstmals die Möglichkeit, Practical-Leuchtmittel mit Zoomfunktion in Produktionen einzusetzen. Das macht sie sowohl für Gaffer und DoPs als auch für Eventdesigner zu einem flexiblen Gestaltungselement.

