IBC 2024: Sony erweitert Virtual Production Toolset

Sony zeigt auf der IBC 2024 die neueste Version 2.0 seiner virtuellen Produktionssoftware zum Planen, Visualisieren und Optimieren virtueller Produktionen, das ab dem Winter 2024 verfügbar sein soll.

Das Virtual Production Tool Set besteht aus einem Software-Paket, das die Qualität und Kreativität virtueller Produktionen verbessern und die Möglichkeiten der Nutzerinnen und Nutzer erweitern soll. Dazu gehört das Camera and Display Plugin für die Unreal Engine und die Windows-10-Anwendung Color Calibrator zur Farbkorrektur. Das Kamera- und Display-Plugin ermöglicht es, das Aussehen der gewählten Kamera in einem virtuellen Raum auf dem Bildschirm zu simulieren, bevor die eigentlichen Aufnahmen mit einer LED-Wand gemacht werden.

In Version 2.0 hat Sony die Liste der unterstützten Kameramodelle erweitert. Zusätzlich zur VENICE Digitalkamera-Serie lassen sich künftig auch die Modelle BURANO, FR7, HDC-3500, HDC-5500 und HDC-F5500 in der VP-Planung abbilden. Darüber hinaus wird auch die Unreal VCam von Epic Games unterstützt, die eine intuitive Steuerung der Kameras im virtuellen Raum über ein iPad ermöglicht. Kompatible Modelle in Unreal VCam zur Markteinführung sind die Serien VENICE, BURANO und FR7.

Außerdem hat Sony seine virtuelle Produktionsumgebung um eine Zwei-Kamera-Funktionalität erweitert, bei der die LED-Wall die Perspektive ändert, abhängig davon, welche Kamera gerade live ist. Anwendungsbereiche sieht Sony hier im Broadcast- und News-Bereich. Neu ist zudem eine virtuelle Kamera auf Tablet-Basis, mit der sich vorab unerwünschte Moiré-Effekte simulieren, einschätzen und entsprechend vermeiden lassen.

Die v2.0 des Virtual Production Tool Set von Sony bietet zudem eine kostenpflichtige Lizenz für das Live-Camera-Sync an. Damit lassen sich Änderungen in den Einstellungen von VENICE-Kameras und -Objektiven am Set sofort auslesen und in den Einstellungen der Unreal Engine übertragen. Color Calibrator ist eine Anwendung, die Korrektur-LUTs erstellt, um eine hohe Farbwiedergabe in der virtuellen Produktion zu erreichen und eine Farbkorrektur der installierten LED-Wand durchzuführen. Color Calibrator 2.0 unterstützt die Farbkalibrierung über die neu hinzugefügten Kameramodelle sowie eine Benutzerführungsfunktion, die die Durchführung entsprechender Anpassungen erleichtert. Die Erstellung der Korrektur-LUT ist über eine kostenpflichtige Lizenz erhältlich.