IBC 2024: Riedel enthüllt SAME Smart Audio & Mixing Engine

Riedel zeigt auf der IBC 2024 seine neue Software-Suite SAME Smart Audio & Mixing Engine. Damit will das Wuppertaler Unternehmen neue Maßstäbe in der Audioverarbeitung und Workflow-Automatisierung setzen.

Die innovative SAME Software-Suite für Audio-Processing soll mit beispielloser Workflow-Automatisierung und Flexibilität die Broadcast-Audio-Landschaft transformieren. SAME basiert auf modernster Commercial-Off-The-Shelf (COTS) Server-Cluster-Technologie und schafft damit skalierbare Processing-Funktionen. Über 30 professionelle Audio-Processing-Tools und Mischer stehen zur Verfügung. Dabei reicht das Spektrum von Automatic Leveling über Dynamic Equalization bis hin zu 5.1 Upmixing, Loudness Meter oder Signal Analyzer. Diese Lösung eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Voice-Over, Automated Mixing, Audio-Monitoring oder In-Line-Process-Insertion. In Kombination mit den Universal Inputs der neuen Network Stream Adapters (NSA) von Riedel steht ein vollautomatisierter Signalfluss vom Mikrofon bis zum Ohr zur Verfügung.

„SAME wird der Audioindustrie völlig neue Workflow-Dimensionen eröffnen“, so Roger Heiniger, Senior Product Manager bei Riedel Communications. „Mit seinen leistungsstarken Automatisierungsabläufen und intelligenten Processing-Tools wie dem Fingerprint-basierten dynamischen Equalizer und dem automatischen Loudness-basierten Leveling können sich Audio-Profis auf Inhalte und Kreativität konzentrieren, statt auf technische Details. Wir sind gespannt, wie SAME Produktionen aller Größenordnungen bereichern wird.“

Der SAME Audio Pilot ermöglicht Toningenieuren einen umfassenden Überblick über alle laufenden Produktionen und bietet zentrales Monitoring und Management für standortübergreifende Produktionen. Zusätzlich verfügt der Audio-Pilot über ein unabhängiges Audio-Monitoring-System mit vollautomatischer Umschaltung der Abhörpfade, so dass man sofort und ohne manuelles Signal-Routing jeden laufenden Prozess im gesamten System auswählen und anhören kann.

Die neue Management-Plattform Riedel STAGE vereinfacht die Konfiguration und Anpassung von Geräten, Rollen und Personal, ohne dass spezielle Protokoll- oder IP-Kenntnisse nötig wären, was Einrichtungs- und Schulungszeiten wesentlich reduziert. Das browserbasierte Tool bietet außerdem eine erweiterte Benutzerrechteverwaltung mit Integration in Unternehmensverzeichnisse und Drittanbieter-Identitätsanbieter wie LDAP/AD oder SAML. Da Processing und I/O-Routing nicht an einen physischen Standort gebunden sind, erlaubt SAME einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Arbeits- und Produktionsbereichen und vermeidet Zugangsprobleme und Engpässe bei den Processing-Ressourcen, wie sie bei herkömmlichen monolithischen Lösungen auftreten.

„SAME wurde von Audio-Experten für Audio-Experten als leistungsstarkes, flexibles Toolkit entwickelt, das eine Vielzahl von Live-Produktionsanforderungen erfüllt“, so Jake Dodson, Executive Director Product Management bei Riedel Communications. „Zusammen mit unserer neuen Konfigurations-, Management- und Betriebsplattform STAGE läutet SAME eine neue Ära serverbasierter Lösungen ein und adressiert den wachsenden Marktbedarf an flexiblen Bereitstellungsmodellen.“