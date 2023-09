IBC 2023: Riedel enthüllt MediorNet HorizoN

Riedel präsentiert auf der IBC 2023 die neue hybride Verarbeitungsplattform MediorNet HorizoN, die sich tatsächlich genau so schreibt. Diese innovative Lösung soll die Welten von SDI und IP vereinen und die Möglichkeiten der MediorNet-Familie von Videoinfrastruktur- und Verarbeitungsgeräten erweitern.

MediorNet HorizoN bietet eine umfangreiche Palette leistungsstarker Videoverarbeitungsfunktionen, darunter UHD Up-/Down-/Cross-Konvertierung, SDR-HDR-Konvertierung und Farbkorrektur und löst die Grenzen zwischen SDI-basierten und SMPTE ST 2110-Infrastrukturen mit einer großen Anzahl an UHD-Gateways auf. Mit seinem softwarebasierten App-Konzept eröffnet HorizoN eine neue Dimension an Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit für Videonetzwerke in den Bereichen Broadcast, Unterhaltung, Sport, Unternehmen und Regierungseinrichtungen.

HorizoN ist mit 16 unabhängigen und individuell konfigurierbaren Verarbeitungsengines in einer einzigen Rack-Einheit ausgestattet. Dies ermöglicht flexible Verarbeitungsoptionen und schafft gleichzeitig eine nahtlose Verbindung zwischen Baseband- und IP-Systemen. Die Plattform bietet Platz für bis zu 128 SDI-IP-Gateways, bis zu 32 Kanäle für SDR-HDR-Konvertierung und Farbkorrektur oder bis zu 16 Up/Down/Cross-Konvertierungen und Farbkorrekturen. SFP-basierte Baseband-Video-Ein- und Ausgänge runden das Paket ab und machen HorizoN zu einer äußerst vielseitigen Lösung, die auch den anspruchsvollsten Anforderungen in modernen Produktionsumgebungen gerecht wird.

„HorizoN ist eine High-Density-Lösung für Gateways und Verarbeitung, die nicht nur die Benutzerfreundlichkeit von SDI-Systemen mit der Interoperabilität von ST 2110 kombiniert, sondern auch alle entscheidenden Verarbeitungsfunktionen bietet, die moderne Broadcast-Workflows erfordern“, erklärt Patrick Mandl, Produktmanager für Video bei Riedel Communications. „Da diese Funktionen über das dezentrale MediorNet TDM-Netzwerk verteilt werden können, werden externe Verarbeitungslösungen überflüssig, was die Komplexität und die Kosten erheblich reduziert. Darüber hinaus ermöglicht das flexible Lizenzmodell von HorizoN maßgeschneiderte Kombinationen von Verarbeitungs- und Gateway-Funktionen, sodass die Nutzer nur für die Funktionen zahlen, die sie tatsächlich benötigen.“

Drew Martin, Leiter des Produktmanagements für Video bei Riedel Communications, fügt hinzu, die Umsetzung hybrider Infrastrukturen sei noch nie so einfach gewesen. „MediorNet HorizoN ermöglicht es Kunden nicht nur, sich einfach in ST 2110-Infrastrukturen einzuklinken, sondern bietet auch einen eleganten Weg, ihre Baseband-SDI-Installationen schrittweise in IP-native Systeme zu überführen. Dies kann in ihrem eigenen Tempo und innerhalb ihres Budgets erfolgen. Dank des App-Konzepts lässt sich diese softwaredefinierte Hardware problemlos an die individuellen Anforderungen der Kunden anpassen und ist somit ein unverzichtbares Element für jede moderne Video-Infrastruktur.“