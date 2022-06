Film & TV Kamera 7–8.2022: Das neue Heft ist da!

meine persönliche Rezeptionsgeschichte von „Top Gun“ ist mir noch ziemlich gut geläufig: Zum ersten Mal sah ich den Film im Minidomm-Autokino, und zwar in einer grünen Ente, vermutlich in Begleitung, die, falls es sie denn gab, leider nicht in bleibender Erinnerung geblieben ist. Neben dem Stellplatz gab es eine Säule mit einem Lautsprecher, den man ins Auto hängen konnte, die Leinwand war aus Beton und riesig groß.

Seitdem sind 36 Jahre vergangen und die Zeit ist nicht nur über Autokinos, frugal ausgestattete Kleinwagen und einen selbst hinweggegangen, sondern auch über die Filmtechnik. Das zeigt sich besonders deutlich im Vergleich des Originals „Top Gun“ und seines Sequels „Top Gun: Maverick“, das nicht nur visuell spektakulär geraten ist, sondern auch auf VFX verzichtet hat. Was das für die eingesetzte Technik bedeutete, wie DoP Claudio Miranda mit den Herausforderungen umgegangen ist und wie es ihm gelang, sechs Sony VENICE, teils mit RIALTO-Adapter, im Cockpit einer F/A-18 Super Hornet einzubauen, können Sie ab Seite 32 lesen.