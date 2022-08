Free Download: Kleiner sein – DoP Hanno Lentz

Es war wie immer und doch anders: Seit sie 2007 bei „Kirschblüten – Hanami“ zum ersten Mal zusammenarbeiteten, haben Regisseurin Doris Dörrie und DoP Hanno Lentz ihre ganz eigene Art entwickelt, Filme zu drehen. „Wir kennen uns mittlerweile sehr gut und tun Dinge, die ein wenig differieren von dem, was ,man sonst so macht‘ in der Branche“, sagt Hanno Lentz.

Dazu zählt in erster Linie der Verzicht auf die sonst übliche personalstarke Besetzung am Spielfilm-Set. „Wir versuchen seit Jahren, kleiner zu sein als andere“, erklärt der DoP. „Das heißt: Wir haben in der Regel sehr viel kleineres Team, was Kamera- und Licht-Department angeht. Eine Bühnen-Abteilung haben wir eigentlich nie. Wir drehen sehr viel mit available light, das heißt wir setzen wenig künstliches Licht. Bei „Kirschblüten“ haben wir mit semiprofessionellen Kameras angefangen, aber im Lauf der Zeit fiel die Wahl auf Hochwertigeres. Mittlerweile sind wir bei Geräten angelangt, die einen großen Sensor haben. Aber sonst blieb alles relativ klein!“