Die Nominierten beim 32. Deutschen Kamerapreis stehen fest

33 Filmschaffende gehen ins Rennen

Die Nominierten für den Deutschen Kamerapreis 2022 stehen fest: 33 Kameraleute und Editorinnen und Editoren dürfen sich Hoffnung machen, für ihre herausragenden Leistungen mit dem wohl renommiertesten Preis für Bildgestaltung in Film und Fernsehen im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinnerinnen und Gewinner und die Preisverleihung findet am 6. Mai unter Federführung des WDR in Köln statt.

Dies sind alle Nominierten im Überblick:

Kamera

Spielfilm

Carolina Steinbrecher für „Glück“

Rafael Starman für „GEWALTEN“

Max Preiss für „Niemand ist bei den Kälbern“

Fernsehfilm / Serie

Nikolai von Graevenitz für „Polizeiruf 110 – An der Saale hellem Strande“ (MDR)

Doro Götz für „Flügel aus Beton“ (WDR/ARD)

Felix Cramer für „Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon“ (RTL)

Kurzfilm

Jacob Kohl für „Überleben“

Jakob Reinhardt für „Proll!“

Christopher Behrmann für „COLD BLOW LANE“

Dokumentarfilm

Joe Berger für „The Bubble“

Arne Büttner und Danilo do Carmo für „LO QUE QUEDA EN EL CAMINO“

Aleksandra Medianikova für „Beyond the White“

Dokumentation/Doku-Serie

Katharina Schiele und Lucas Stratmann für „Kevin Kühnert und die SPD, Folge 1“ (NDR)

Tobias Koppe für „Her Story: Dunja Hayali“ (Sky)

Markus Nestroy und Julian Krubasik für „Dig Deeper – Das Verschwinden von Birgit Meier“ (Netflix)

Aktuelle Kurzformate

Jan Mammey für „Lieber verstrahlt als im Krieg? Neuanfang in Tschernobyl.“ (MDR)

Benedikt Preisinger für „Das Amberger Schieneisen: Ein Schwert entsteht“ (BR)

Hartmut Seifert „Meine Familienbande – ein Jahr im Ausnahmezustand“ (SWR)

Schnitt

Spielfilm

Joana Scrinzi für „Große Freiheit“

Fernsehfilm / Serie

Lucas Seeberger und Andreas Baltschun für „Der Pass – Folge 7, Staffel 2“ (Sky)

Kurzfilm

Christoph Wermke und Melanie Annan für „Three Songs for Benazir“

Dokumentarfilm

Andrea Muñoz für „Among us Women“

Dokumentation

Nils Hauke von Stietencron für „37 Grad: Dance till you break – The Saxonz, Folge 2: Liebe“ (ZDF)

Aktuelle Kurzformate

Henrik Adamus für „Generation F – Weitspringerin Maryse Luzolo (Schritt zurück, Folge 2/5)“ (WDR)

Nachwuchspreise