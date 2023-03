33. Deutscher Kamerapreis: Die Nominierten stehen fest!

Die Nominierten für den Deutschen Kamerapreis 2023 stehen fest: 29 Kameraleute, Editorinnen und Editoren können auf eine Auszeichnung mit dem wohl renommiertesten Preis für Bildgestaltung in Film und Fernsehen im deutschsprachigen Raum hoffen. Die feierliche Preisverleihung finden am 26. Mai 2023 in Köln statt.