NAB Show 2025: Blackmagic Design ergänzt Kamera-Portfolio mit PYXIS 12K

News von der NAB Show 2025

Blackmagic Design erweitert sein Kamera-Line-up mit der neuen PYXIS 12K. Die modulare, cineastische Kompaktkamera mit Vollformatsensor schafft somit nun auch 12K. Ergänzt wird die Kamera durch das neue Zubehör PYXIS Pro Handle und PYXIS Pro Grip, mit denen sich die Kamera für den Einsatz im Broadcast- und Dokumentarbereich adaptieren lässt.

Die PYXIS 12K bietet einen 36 x 24 mm großen Vollformatsensor mit 12K-Auflösung (12.288 x 6.480 Pixel), 16 Blendenstufen Dynamikumfang und symmetrischem RGBW-Design. Sie erlaubt variable Auflösungen in 4K, 8K und 12K sowie hohe Bildraten – bis zu 100 fps bei voller Sensorfläche, 120 fps in 8K und 240 fps in 4K Super 16. Die Kamera unterstützt BRAW-Aufzeichnung auf CFexpress, USB-C-Laufwerke oder über Blackmagic Media Module – optional sogar synchron in Proxy und Original für Cloud-Workflows. Das Gehäuse ist aus einer robusten Magnesiumlegierung gefertigt, bietet zahlreiche Anschlüsse (12G-SDI, USB-C, 10G-Ethernet, LANC, XLR, Timecode) und wiegt nur 1,6 kg. Drei Mount-Optionen (PL, EF, L) und eine Vielzahl an Zubehörpunkten machen die PYXIS extrem anpassungsfähig für Cine-Produktionen, VFX, virtuelle Produktionen oder High-End-Dokus.

Dank nativer Anbindung an die Blackmagic Cloud und das Camera-to-Cloud-System lassen sich Aufnahmen sofort mit Schnitt- und Postproduction-Teams teilen. Über WLAN, Ethernet oder Mobilfunkmodems ist die Kamera direkt mit dem Projekt in DaVinci Resolve verbunden – inklusive Metadatenübernahme und Frame-synchronem Proxy-Upload.

Für den flexiblen Run-and-Gun-Einsatz bringt Blackmagic Design zwei neue Zubehörteile für die PYXIS auf den Markt. Der PYXIS Pro Handle ist ein Top-Griff mit integriertem OLED-Sucher (1920 x 1080), digitalem Testchart, Stereomikrofon, Tally-Licht, Funktionstasten, Zoomwippe und 1/4-Zoll-Gewinde für Zubehör. Der Griff wird über USB-C mit der Kamera verbunden und bietet komfortables Filmen aus der Hand – mit voller Steuerung und Monitoring. Der PYXIS Pro Grip** ist ein ergonomischer Seitengriff mit individuell anpassbarer Handschlaufe, Start/Stopp-Taste und Zoomsteuerung – ebenfalls über USB-C angebunden. Er soll seinen Anwendungsbereich besonders beim dokumentarischen Drehen, ENG oder Solo-Shoots finden. Durch dieses Zubehör, so Blackmagic Design, verwandele sich die PYXIS von einer klassischen Cine-Kamera in eine vielseitige Lösung für Broadcast, mobile News-Produktion oder Event-Formate mit höchster Bildqualität.

Die PYXIS 12K ist bereits im Handel erhältlich, wobei der Preis je nach Konfiguration und Zubehör-Set variiert. Der PYXIS Pro Handle wird ab Juli 2025 zum Preis von 895 US-Dollar angeboten, der PYXIS Pro Grip erscheint ebenfalls im Juli und soll dann für 119 US-Dollar zu haben sein.