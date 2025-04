NAB Show 2025: Blackmagic Design erweitert ATEM-Produktlinie um drei neue Lösungen

News von der NAB Show 2025 – powered by Godox

Auf der NAB Show 2025 stellt Blackmagic Design drei neue Produkte innerhalb der ATEM-Familie vor: den ATEM 4 M/E Constellation 4K Plus für Großproduktionen, den ATEM Mini Extreme ISO G2 als umfassende Studio- und Streaminglösung im kompakten Format sowie das portable ATEM Micro Camera Panel für professionelle Kamerasteuerung via Bluetooth. Damit richtet sich das Unternehmen sowohl an Großveranstalter wie auch Einzelproduzenten und Content Creators.

Mit 80 skalierbaren 12G-SDI-Eingängen, 48 SDI-Ausgängen, vier DVE-Prozessoren, 16 Chromakeyern, zwei SuperSource-Prozessoren und vier UHD-Multiviewern ist der neue ATEM 4 M/E Constellation 4K Plus das derzeit umfangreichste Modell der Serie. Er eignet sich ideal für Großveranstaltungen, Festivals oder komplexe Multikamera-Setups, bei denen höchste Flexibilität und Kontrolle gefragt sind.

Dank eingebautem Bedienfeld mit LC-Display, hochwertiger Tastenoberfläche und Talkback-Funktionen kann der Mischer auch ohne externes Panel direkt gesteuert werden. Die Mediathek bietet Platz für 60 Stills und 400 Bildanimationen, während der integrierte Fairlight Audiomixer bis zu 300 Audiokanäle verwaltet – inklusive umfassender MADI-Anbindung. Das Gerät soll ab Juni zum Preis von 12.995 US-Dollar verfügbar sein.

ATEM Mini Extreme ISO G2: Kompaktes Studio mit Replay und Netzwerkzugriff

Der ATEM Mini Extreme ISO G2 bringt die Features professioneller Broadcast-Mischer in den bekannten Formfaktor der ATEM Mini. Mit acht skalierbaren HDMI-Eingängen, drei unabhängigen HDMI-Ausgängen, Thunderbolt-Schnittstelle, CFexpress-Speicher, integrierter Streaming-Engine, ISO-Aufzeichnung aller Eingaben und 10G-Ethernet ist der G2 eine vollwertige Studiolösung im Handgepäckformat.

Dank Thunderbolt-Anbindung kann DaVinci Resolve als vollständiges Replay-System genutzt werden, inklusive synchroner Wiedergabe aller acht ISO-Dateien. Die interne CFexpress-Karte dient gleichzeitig als Netzwerkspeicher für kollaborative Workflows, etwa mit VFX- oder Color-Grading-Teams. Ergänzend bietet das Modell erweiterbare Audioeingänge über MADI sowie hochwertige Broadcast-Funktionen wie Chroma Keying und Multiviewer. Der ATEM Mini Extreme ISO G2 ist ab Juli 2025 zum Preis von 1.995 US-Dollar zu haben.

ATEM Micro Camera Panel: Professionelle CCU-Steuerung im Taschenformat

Mit dem neuen ATEM Micro Camera Panel bringt Blackmagic Design erstmals ein tragbares CCU-Steuerpult für bis zu acht Kameras auf den Markt. Das Panel verfügt über einen präzisen Joystick zur Steuerung von Blende und Schwarzabhebung, RGB-Regler für die Farbkorrektur und sendegerechte Steuerfunktionen für Verschlusszeit, Gain, Weißabgleich und mehr.

Das Gerät ist mit einem internen Akku ausgestattet und kann per USB-C oder Bluetooth verbunden werden – ideal für Setups ohne feste Infrastruktur. Die einfache Bedienbarkeit macht es zum perfekten Begleiter für schnelle Studioumgebungen, mobile Produktionen und kompakte Streaming-Setups mit Blackmagic Studio oder Pocket Cinema Cameras. Das ATEM Micro Camera Panel ist ab Mai zum Preis von 595 US-Dollar verfügbar.

Mit den neuen ATEM-Lösungen bedient Blackmagic Design die gesamte Bandbreite der Liveproduktion, von der großformatigen Bühnen- oder Sportübertragung bis zum Livestream aus dem Home-Studio. Alle Geräte sind auf maximale Flexibilität, intuitive Bedienung und den Einsatz in modernen Multikamera-Workflows ausgelegt, inklusive enger Verzahnung mit DaVinci Resolve und Blackmagic Cloud.