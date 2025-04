NAB Show 2025: Es geht wieder los!

News von der NAB Show 2025 – powered by Godox

Auch in diesem Jahr ist Film & TV Kamera wieder für Sie auf der NAB Show unterwegs, einer der bedeutendsten Leitmessen unserer Branche. Unsere Berichterstattung wird dabei freundlicherweise von Godox unterstützt – herzlichen Dank dafür!

Wer in diesem Jahr auf der NAB Show unterwegs ist, muss noch besser zu Fuß sein als sonst. Denn wegen umfangreicher Bauarbeiten, die ja schon im vergangenen Jahr begannen, sind die Wege auf dem Gelände deutlich länger als sonst. Die Central Hall ist wegen Umbaus gesperrt, dafür verteilen sich die Aussteller auf West, North und Central Hall.

Immerhin sind diese Hallen thematisch klar gegliedert, so dass man seine Wege gut planen kann. In der West Hall geht es um „Connect“ und „Capitalize“, während sich die North und South Hall gemeinsam mit dem umfangreichen Thema „Create“ beschäftigen. In diesem Jahr rechnet die NAB Show mit 1.100 ausstellenden Unternehmen und 60.000 Besucherinnen und Besuchern.

Bei den Produktneuheiten startet Blackmagic Design mit einer selbst für eigene Verhältnisse gewaltigen Neuheiten-Offensive. Ansonsten wird es spannend sein zu sehen, ob nach der schlechten Stimmung in unserer Branche die ersten Silberstreifen am Horizont über der Wüste erscheinen.

Unsere Berichterstattung wird in diesem Jahr freundlicherweise von Godox unterstützt – vielen Dank dafür! Ab morgen finden Sie hier auf unserer Webseite sowie auf unseren Social-Media-Kanälen täglich die wichtigsten News und Videos direkt von der NAB Show. Eine kompakte Zusammenfassung der Highlights lesen Sie dann auch in unserer kommenden Ausgabe 6.2025 – bis morgen!