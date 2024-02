Der Preis der Perfektion

Jan Mammey wurde 1972 in Frankfurt am Main geboren. Nach seinem Abschluss an der Staatlichen Fachakademie für Fotodesign München studierte er Bildende Kunst mit Schwerpunkt Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Dort legte er 2008 sein Diplom ab, 2012 folgte der Abschluss als Meisterschüler. Jan Mammey nahm an Artist-in-Residence-Programmen in den USA teil und war Stipendiat der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. 2022 gewann er den Deutschen Kamerapreis für seine Arbeit an dem Dokumentarfilm „Lieber verstrahlt als im Krieg? Neuanfang in Tschernobyl“. Jan Mammey lebt und arbeitet in Leipzig.

Herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Kamerapreis, zum zweiten Mal in direkter Folge! Ein ähnlich gelagertes Thema, ähnliche Technik und wieder eine preiswürdige Kameraarbeit – eigentlich könnten wir fast unser Gespräch vom letzten Jahr wiederholen.

Herzlichen Dank! Naja, ich habe mir gedacht: „Never change a winning setup!“ Es macht mir immer noch viel Spaß, mit der Sony Alpha 7S III zu arbeiten und sie passt für mich bei diesem Format und meiner Arbeitsweise immer noch sehr gut. Was sich zum letzten Film geändert hat, ist der Autor, Tom Fugmann, und wie im Jahr davor war das jemand, mit dem ich vorher noch keinen längeren Film gemacht hatte – also mal wieder eine neue Person, eine neue Herausforderung. Es ist ja oft so bei uns im Fernsehbereich, dass wir in wechselnden Zusammensetzungen arbeiten. Autoren haben oft ihre Wunsch-Kameraleute, aber das funktioniert nicht immer, weil die vielleicht gerade in anderen Projekten stecken. Dann werden wir in einer ganz neuen Zusammensetzung losgeschickt und machen einen Film. Glücklicherweise habe ich bei solchen Produktionen meistens meinen Wunsch- Assistenten an meiner Seite, dem ich fachlich und menschlich hundertprozentig vertrauen kann. Natürlich habe auch ich eine Reihe von Autorinnen und Autoren, die mich kennen und mit denen ich sehr gerne arbeite, aber irgendwie scheint es so zu sein, dass wir immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt werden, was ja auch ein ganz normaler Teil dieses Berufs ist.