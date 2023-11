Sich immer wieder neu entdecken

Aber Sie nehmen nicht Kontakt zu den Schauspielern auf und geben ihnen konkrete Hinweise, wie sie spielen sollen? Nein, ich würde niemals einem Schauspieler einen Hinweis geben, wie er spielen soll oder wohin er sich stellen soll. Das macht der Regisseur. Da gibt es auch ein großes Vertrauen zwischen der Regie und der Kamera. Das ist eine Partnerschaft. Auch die Schauspieler müssen mir vertrauen, dass ich sie nicht komisch abbilde. Ich finde, ein Schauspieler muss am Set immer machen können, was er will. Ich versuche, ihm das zu ermöglichen, denn dann bekomme ich am meisten.

Bereiten Sie sich mit den Schauspielern auf die Szenen vor? Es kommt immer darauf an, mit welchem Regisseur ich arbeite. Es gibt eine Regisseurin, Francis Meletzky, mit der ich sehr viele Filme gedreht habe. Sie macht immer eine Leseprobe, danach kommen die Schauspieler und wir drehen gleich. Ich mag dieses Überraschungsmoment, weil ich noch nicht genau weiß, was passieren wird. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich finde es spannend, wenn man mir etwas präsentiert und ich das entdecken darf. Dagegen ist Caroline Link eine Regisseurin, die jede Szene sehr präzise vorbereitet. Bei ihr weiß ich immer, wo es lang geht.

Sind das Ihre Glücksmomente hinter der Kamera? An meiner Arbeit fasziniert mich, dass ich Menschen nahekommen darf, dass sie in ihrer Rolle das Innerste nach außen kehren, dass ich dabei sein darf, wenn sie Gefühle wie Trauer oder Freude zeigen. Das finde ich das Spannendste anmeinem Beruf. Ich habe sehr oft Glücksmomente, weil ich oft mit tollen Schauspielern drehe.

Welche Stärken haben Sie bei der Filmarbeit? Meine Stärke ist, dass ich mit der Kamera sehr beweglich bin. Ich arbeite gern mit der Handkamera, ich reagiere auf das, was die Schauspieler mir zeigen. Ich glaube, das einzufangen, ist meine Stärke. Mir ist wichtig, mit dem Regisseur beim Drehen auf eine Mission zu gehen, dabei eine Vision zu entwickeln und dann die Emotionen der Schauspieler einzufangen. Die zeigen einem so viel von sich, wenn man gute Schauspieler hat. Und ich habe immer das Glück, mit wunderbaren Leuten zu drehen, die einem viel schenken.

Und dann haben Sie eine Ausbildung begonnen? Ja, ich habe eine Fotografenlehre gemacht und in diesem Fotostudio einen Kameramann kennengelernt. Mit dem habe ich an meinem ersten Film gearbeitet.

Sie sehen sich also nicht als „verlängerter Arm“ der Regie?

Es ist ja so, dass ein Regisseur sich aussucht, wer die Kamera machen soll. Das ist wohl auch der Grund, warum ich nur mit einer Handvoll Regisseuren drehe. Ich habe mit Francis Meletzky 15 Filme gedreht, mit Hans Steinbichler 13 Filme, mit Caroline Link vier Filme und eine Serie. Man kennt sich und entdeckt sich trotzdem immer wieder neu. Die Kameraleute werden genommen, weil sie eine bestimmte Handschrift haben. Man müsste aber die Regisseure fragen: Warum wollt Ihr eigentlich immer mit der Bella Halben drehen? Das ist wie eine Beziehung. Man arbeitet intensiv zusammen. Ich muss übersetzen, was der Regisseur im Kopf hat. Das muss stimmen. Das findet man schnell heraus. Zu den Regisseuren und Regisseurinnen, mit denen ich oft arbeite, habe ich eine enge Beziehung, fast wie unter Geschwistern oder wie in einer Ehe.

Unter welchen Umständen sagen Sie für ein Projekt zu? Und wie bereiten Sie sich vor?

Wichtig ist mir ein gutes Buch. Wenn mich die Geschichte interessiert, sage ich zu. Und der Regisseur muss natürlich stimmen. Dann gehe ich mit dem Regisseur auf die Suche: Was ist die Mission in dem Film? Was wollen wir erzählen? Ich bin auch sehr involviert ins Casting und in die Änderungen am Drehbuch. Ich mache gern beim Casting mit, dann weiß ich schon, wie die Schauspieler ticken. Und die Schauspieler wissen, wie ich ticke, weil ich mit der beweglichen Kamera immer sehr nah rangehe. Dann bereiten wir uns vor, indem wir gemeinsam die Auflösung machen, Motive suchen und immer wieder hinterfragen, ob wir den richtigen Ansatz haben.

Entwerfen Sie im Vorfeld Farbkonzepte?

Ja. Auf jeden Fall überlege ich mir Farbkonzepte mit der Regie, mit dem Szenenbild, mit dem Kostümbild. Das ist immer eine enge Zusammenarbeit. Das bringt auch sehr viel Spaß, vorher genau zu überlegen, welche Farben zusammenkommen sollen. Man überlegt sich ganz genau, welches Gefühl erzeugt werden soll. Das wird manchmal hinterher noch geändert, weil die Leute dann erschrocken sind, dass alles zu bunt oder zu krass wird. Wir machen auf jeden Fall Mood-Boards und ein Farbkonzept.