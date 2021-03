Mit wenig viel erreichen

Gab es einen besonderen Grund, warum du dich für diese Optik entschieden hast? Die Linsen sind in der Schule verfügbar, ansonsten gibt es noch High Speeds und Compact Primes. Den Film davor hatte ich mit den High Speed gedreht, weil man sich in der Schule ein bisschen hocharbeiten muss, um Ausrüs- tung sozusagen freizuschalten. Die ALEXA zum Beispiel bekommt man erst ab dem Film 03. Mit den Optiken hatten wir vorher einen Blindtest gemacht und im Studio mit jeder Brennweite ein Porträt des Assistenten gedreht. Da fühlte sich dann die 32er-Optik richtig an, mit dem Abstand zur Haupfigur und wenigen Verzerrungen. Bei der Motivtour sind wir dann mit diesem Objektiv losgezogen. Wir wussten schon vor der Auflösung, dass wir den Film im Seitenverhältnis 4:3 drehen würden, denn wir wir wollten viele Porträts drehen. Im Motiv haben wir dann gemerkt, was es auch für die Kameraerzählung bedeutet, wenn man nur mit einer Brenn- weite, und zwar einer so relativ langen, also eher im Bereich der Normalbrennweite dreht. Man kann einfach keine wirklichen Totalen und das ganze Bild, wie sich die Geographie des Hauses organisiert. Wo geht die Treppe nach oben, wo ist welcher Raum? Das hat uns schon sehr gut gefallen, ein kleines Puzzle zu machen, das den Zuschauer ein bisschen herausfordert.

Die Jury hat ja ausdrücklich die „klaustrophobische Kadrage“ gelobt.

Das war eigentlich erst mal gar nicht so geplant! Das Buch zu „Die letzten Kinder im Paradies“, das Anna Roller geschrieben hat, hatte eine eher ätherische Qualität und ich bin ein großer Tarkowski-Fan Fan und mag lange Einstellungen mit einer elegischen, fliegenden Kamera. Also haben wir den Film erst mal in Scope, Dolly und großer Technik entworfen. Aber dann haben wir viel mit dem Buch gearbeitet und sind dabei eigentlich genau aufs Gegenteil gekommen: Wir wollen nah an den Figuren sein. Es gibt keine große Kameraerzählung, die auch vielleicht mehr weiß als die Hauptfigur, sondern wir sind immer hinter der Figur in den Raum hineingegangen. So hat sich das dann ergeben und das Ausschnitthafte kam dann mit der Brennweite und andererseits mit Inspirationen, die wir hatten. Im Film vorher hatten wir uns ein wenig die Naheinstellungen gespart und haben sie dann im Schnitt vermisst. Wir haben uns auch ständig gefragt, ob sich der Film auf der Leinwand in so einer klaustrophobischen, nahen Kadrage erzählen kann. Deswegen haben wir gemerkt, dass dieser Film viel mehr eine Texturlichkeit braucht. Wenn man nah dran ist an einem Gesicht oder einem Gegenstand, dann muss sich das auch so anfühlen und man muss die kleinen Details wahrnehmen können. [14206]