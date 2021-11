Drei Fragen an … Niklas Horn

1. Was ist dein Arbeitsschwerpunkt?

In den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit konnte ich bei verschiedenen Projekten Eindrücke der verschiedenen Schwerpunkte in der Film- und Medienwelt gewinnen. Trotz der Einblicke, die ich an TV- und Seriensets für RedSeven, KiKa oder UFA sammeln konnte, zieht es mich in Richtung Werbung und Content und ich arbeite sehr gerne an den kleineren kreativen Projekten. Die Dreharbeiten umfassen dabei meist zwar nur ein bis fünf Produktionstage, ich habe bei diesen kürzeren Projekten aber sehr viel Spaß, die perfekt passende Herangehensweise zu finden und dort kreative und flexible Ansätze auszuprobieren. Dieses Jahr bin ich bei dieser Art von Drehs zum größten Teil als erster Kameraassistent dabei und unterstütze die Umsetzung an der technischen Seite. Ich ziehe also Schärfe und arbeite dem DoP zwischen den Takes zu. Bei anderen Contentproduktionen bin ich als Operator an der Kamera und fange in dienstleistender Position Aufnahmen für die Kunden ein. So kann man mich auch gelegentlich bei etwa Liveproduktionen oder Events mit einer Kamera im Anschlag finden. Diese Produktionen unterstütze ich dabei häufig im Auftrag von Produktionsfirmen.

Noch aufregender ist die Arbeit an der Kamera für mich aber natürlich bei eigenen Produktionen. In der eigenen GbR CreativeMod, die ich 2020 mit meiner Partnerin gegründet habe, bin ich als lichtsetzender Kameramann für die Bildgestaltung verantwortlich. Wir positionieren uns als Kreativagentur, in der wir als Directress-DoP-Duo mediale Inhalte und Bewegtbildkampagnen für unsere Kunden umsetzen. Dort kann ich die Projekte vom Storyboard in der Konzeption, über die Kameraführung am Set, bis hin zur Postproduktion begleiten. Bei unseren Konzepten soll immer ein passendes Storytelling im Fokus sein und nicht nur ein zielgruppengerechtes, sondern auch ein plattformgerechtes Endprodukt herauskommen. Um allen Kanälen nach der Contentproduktion gerecht zu werden, hat daher das Produzieren für mehrere Formate gleichzeitig deutlich an Bedeutung gewonnen. Das ist für mich auch ein interessanter Punkt, bei dem ich mich direkt in Workflowideen stürze. Als Kameramann möchte ich beispielsweise 16:9 und 4:5 in meiner Bildgestaltung berücksichtigen, damit so meine Komposition auch nicht später verändert werden muss. Bei allen Projekten ist die Farbkorrektur für mich ein sehr wichtiger Aspekt, um dem Material den passenden Stil zu verleihen. Dahingehend habe ich mich gerade in diesem Jahr auch weiter fortgebildet, um schon ab der Konzeptphase auf einen interessanten Look hinarbeiten zu können. Spannende Punkte sind für mich aber auch technische Themen wie Color Management und Workflowaspekte der Farbkorrektur. Meiner Meinung nach hilft tieferes technisches Verständnis sehr, um kreative Ideen sauber umsetzen zu können, und ich finde dieses Arbeiten inzwischen sehr wichtig. Mein Ziel ist dabei, über das gesamte Projekt hinweg auf den passenden Stil hinzuarbeiten und das ermöglicht mir auch sehr gut, während des Drehs zu reagieren. Zudem weiß ich genau, wie ich das Material in der Bearbeitung zu behandeln habe. Auf die Umsetzung der eigenen Projekte, die schon in den Startlöchern stehen, freue ich mich sehr und hoffe, dass ich das letzte Quartal des Jahres mit noch weiteren interessanten Drehs angehen kann.