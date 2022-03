Mehr Zeit, mehr Wahrhaftigkeit

Was war für euch der bestimmende Eindruck der Jury­sitzung im Bereich Dokumentation und Doku­-Serien?

Sabine Engelhardt: Ich habe mich gefreut, dass wir so viele Einreichungen für den Schnitt hatten. Das kam mir deutlich mehr vor als im vergangenen Jahr und ich finde es natürlich großartig, dass sich immer mehr trauen, ihre Arbeiten einzureichen. Ich habe mich auch darüber gefreut zu sehen, dass wieder mehr ohne Kommentartext gearbeitet wird. Bilder dürfen wieder erzählen. Das fand ich auffällig und ebenfalls großartig. Als Trend hat sich für mich gezeigt, dass Doku-Fiction, also eine Kombination aus dokumentarischem Material und fiktionalen Bildern auf dem Vormarsch ist.

Ulrike Schede: Wir hatten bei 53 Einreichungen nur ganz wenig Reportagen hatten. Das war viel weniger als im letzten Jahr und genau wie du gesagt hast, war die Verschiebung zum Fiktionalen hin sehr auffällig.

Janine Dauterich: Vieles in der Kameraarbeit ist sehr gestylt und gefühlt haben wir weniger Beobachtungen und weniger Arbeit von der Schulter zu sehen bekommen. Und mir ist dieser neue Stil aufgefallen, der wohl seit einiger Zeit in ist, nämlich die Interviewpartner mittig zu kadrieren. Das kam in vielen Produktionen vor, manchmal mehr, manchmal weniger gut eingesetzt, aber das scheint tatsächlich ein Trend zu sein.

Genauso wie der Trend zu entsättigten Bildern.

Sabine Engelhardt: Den Trend zu entsättigten Bildern gibt es weiterhin, der Trend, Drohnenbilder einzusetzen, hat gefühlt abgenommen. Er ist zwar immer noch da, aber wird gezielter und nicht mehr ganz so stark wie im letzten Jahr eingesetzt. Da gab es Dokumentationen, die fast nur aus Drohnenbildern bestanden. Das haben wir jetzt jetzt nicht mehr so gesehen. Wenn Drohnen eingesetzt wurden, dann auch sinnvoll, für Übergänge oder um eine Karte darüberzulegen. Ich fand es nicht so unangenehm wie im letzten Jahr, aber vielleicht habe ich mich auch einfach daran gewöhnt, wer weiß?

Ulrike Schede: Da gehe ich leider nicht mit! Ich fand immer noch, dass die Drohnenbilder überrepräsentiert sind.

Sorin Dragoi: Ich glaube, dass wir diese Drohnenproduktionen in der Endphase ein bisschen zur Seite gelegt haben und dass sie uns deswegen nicht mehr so im Gedächtnis sind. Mir persönlich ist der Trend aufgefallen, dass bei Produktionen, die aus einer Reihe stammen, die Themen sehr formatiert aufgelöst werden. Die Bildgestaltung orientiert sich weniger an der Geschichte, sondern die Geschichte wird an das Format angepasst. Das ist eine Sache, die mich sehr stört, weil das Auswirkungen auf die Wahrhaftigkeit von dem hat, was wir als Kameraleute tun und die Möglichkeiten, sich als Filmgestalter und Künstler auszudrücken, einschränkt. Das macht mir ein wenig Kopfschmerzen. Ansonsten finde ich, dass die Neigung, Dokumentationen mit Spielfilmelementen zu mischen, die Erzähldramaturgie von Dokumentationen fördern kann und auch im Schnitt einen großen Einfluss hat.