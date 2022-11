Hohes Tempo

Was das ästhetische Konzept betrifft, haben wir geguckt, was die wichtigsten Orte sind. Eine Polizeiwache zum Beispiel war natürlich elementar, da gab es in Halle die originale Polizeiwache, die aber verschlossen war. Thomas wollte unbedingt in dieser Polizeiwache drehen und der einzige Raum, der ging, lag im zweiten Stock. Da eine Lichtunabhängigkeit zu schaffen, war natürlich sehr aufwendig. Wir mussten zum Beispiel Night for Day drehen.

So haben wir uns von Ort zu Ort gehangelt, wodurch sich dann der Film in seiner Ästhetik ergeben hat. Ein wichtiges Hauptmotiv im Film ist eine Straße, wo bei Nacht vor einer Haustür ein Mord stattfindet. Da passiert eine Menge, Rückblicke, fragmentarisch. Ich bin dann von der Hauptbeleuchtung dieser Straße ausgegangen, die wir nicht verändern konnten und habe sie verstärkt, bin aber in der Farbgebung geblieben. So hat sich das alles zusammengesetzt. Dieses Licht scheint dann auch in anderen Motiven abends durch die Fenster herein, zum Beispiel in der Kneipe, aber es spielt auch in Wohnungen. Dann spielt dann immer wieder diese Natriumdampflampe herein. Das war eigentlich der Ausgangspunkt für den farblichen Stil, immer angelehnt an das, was wir hatten und entsprechend verlängert haben.

Mit welcher Kamera und mit welchen Objektiven hast du gedreht?

Das waren zwei ARRI ALEXA Mini, die eine A, die andere B. Die B-Kamera war teilweise auf einem Gimbal für Mitbewegungen auf der Straße und als Objektive hatten wir alte ZEISS High Speeds, soweit ich mich erinnern kann, waren die, glaube ich, sogar uncoated, unvergütet.