Gelungene Alternativlösung

Wir hatten daher ein wenig Sorge, ob das in dieser neuen Arbeitsform auch zu schaffen wäre und ob wir unseren Zeitplan genauso gut halten könnten wie bei einer Präsenzsitzung. Dadurch, dass einzelne Jurymitglieder bereits vor dem Kickoff zur Jurysitzung schon einzelne Produktionen in ihren Kategorien sichten konnten, waren doch einige schon so vorbereitet, dass das die Diskussion erleichtert hat.

Gleichwohl ist das auch ein Thema, dass wir in unserer nächsten Klausur diskutieren wollen, ob man so ein Sichten vor dem Beginn voraussetzen kann und ob es nicht eventuell zu sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen innerhalb der Jury und deren Diskussion führen kann. Wir haben Freitagabend in unserem Resümee sehr zufrieden die Jurywoche abgeschlossen. Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu verbessern, aber darüber bin ich eher froh, weil sie zeigen, dass wir nicht überorganisiert waren. Aus den einzelnen Jurys kamen gute Rückmeldungen und alle waren zufrieden, sowohl über die Technik insgesamt als auch über die Workflows, die wir anbieten konnten. Aber alle haben gesagt – und das hat uns natürlich nicht überrascht – dass eine Präsenzsitzung durch nichts zu ersetzen ist, genauso wenig wie die Gespräche über den Rahmen der eigenen Jury hinaus, die an der Kaffeebar oder beim Abendessen möglich sind. Die lassen sich nun einmal nicht digital nachbilden.

Die Präsenzsitzung soll also trotz des großen Erfolgs der Online-Veranstaltung nicht abgeschafft werden?

Unsere Jurywoche ist ja in erster Linie auf das konzentrierte Arbeiten hin organisiert. Aber wir halten sehr viel von den Möglichkeiten, die sich bieten, wenn man in einer Woche 50 hochkarätige Experten der Branche zusammenbringt. Das ist einzigartig in der deutschen Preislandschaft und vielleicht entsteht dort neben der Vernetzung auch die eine oder andere Form der Zusammenarbeit aus einem Gespräch am Rande. Allein das macht eine Präsenzsitzung so wertvoll: dass man sich direkt trifft und miteinander ins Gespräch kommt, sich austauscht und sich kennenlernt. Wir werden alles daransetzen, dass es beim 32. Deutschen Kamerapreis im nächsten Jahr wieder so wird, wie wir es kennen.