Filmtechnikstandort Bayern – Gegenwart und Zukunft

Ambient Recording produziert auch vor Ort. Steht das Unternehmen vor ähnlichen Problemen?

Yannic Hieber: Tatsächlich suchen wir zwar auch Leute, die mal eine Hardware löten, aber natürlich auch Software- entwickler! Dafür ist München klar ein Mega-Standort. Jetzt haben sich hier natürlich die Großen hier angesiedelt, Google, Amazon, die mit um Entwickler konkurrieren. Von daher ist es auf jeden Fall herausfordernd, aber München ist als Standort für die Filmtechnik immer noch richtig gut.

Ich komme eigentlich aus einem Start-up, wo ich mit Kollegen eine Software entwickelt habe, wo die Script Supervisor am Set auf einem iPad inhaltliche Metadaten eintragen können, die sich dann im Schnittprogramm auslesen lassen. Also fällt der ganze Papier-Workflow weg. In der Entwicklung hat uns immer so ein bisschen der Kniff gefehlt, wie wir die Kamera-Metadaten auslesen könnten, und da sind wir durch dieses Münchener Netzwerk auf Ambient Recording gestoßen und auch mit ARRI haben wir zusammengearbeitet. Das die erste Kamera, bei der wir das Auslesen der Metadaten implementiert haben. Das Schöne ist, wie ich finde, dass wir eigentlich alles, was man braucht, hier in München haben.

Die Teilnehmer Yannic Hieber

Head of Marketing, Ambient Recording Anna Piffl

Geschäftsführerin P+S Technik Peter Slansky

Professor Abteilung II – Technik, Hochschule für Fernsehen und Film München Markus Zeiler

Vorstand, ARRI Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG

Markus Zeiler: Wir hatten uns mal die Frage gestellt, ob wir die Steigerung am Nachfragemarkt in den nächsten Jahren mit unserem Personal abdecken können oder ob wir auch entsprechend Leute einstellen könnten. Trotz der großen Unternehmen, die jetzt in den Münchner Raum kommen, sehen wir, dass unsere Branche äußerst attraktiv ist. Jeder weiß, dass wegen der großen Streaming-Anbieter viel gedreht wird und somit auch die Zukunftsprognose äußerst positiv ist. Es gibt noch junge Ingenieure, die sich bei uns bewerben und wir bilden auch selber aus.

Wird aus Ihrer Sicht genug am Standort München produziert?

Markus Zeiler: Ich sehe das etwas skeptisch. Vor fünf Jahren war wirklich Ebbe in München, was die Produktion anging. Jetzt sind die Studios wieder gefüllt, aber die Dynamik anderer Metropolen der Filmbranche gibt es hier nicht. In Berlin passiert viel mehr, als es jetzt aktuell in München der Fall ist, und ich habe Sorge, dass uns irgendwann der Zug abfährt. Die Anwendung ist genauso wichtig, nicht nur die Theorie. Wir brauchen hier in München Contentproduction auf hoher Drehzahl. Es müssen ja nicht gleich die ganz großen Hollywood-Produktionen sein. Wir haben unterschiedliche Produktionen, teils auch Werbung, die im Mixed-Reality-Bereich und in LED-Volumes ihren Platz finden, und das macht es wieder spannend, dass alle hier vor Ort zusammenarbeiten können.