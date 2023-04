„Brian ist immer witzig“

Die Atmosphäre von „Das Böse kommt auf leisen Sohlen“ ist wunderbar herbstlich, und für einen Disney- Film recht gruselig. Jack und ich waren beide sehe enttäuscht von diesem Film, wegen eines Herrn in der Special-Effects-Abteilung, zu der Zeit als gerade die ersten computergenerierten Sachen entstanden. Sie hatten zuvor den Flipperautomaten-Film „Tron“ gemacht, der komplett computeranimiert war und die Absicht, ein Imperium darauf aufzubauen. Er versuchte also, so viele Spezialeffekte wie nur möglich in unserem Film unterzubringen, egal ob sie gebraucht wurden oder nicht. Die Sequenz, wenn die Jungs zum ersten Mal den Karneval sehen, wollte Jack so zeigen: Sie laufen nachts draußen herum, wie das Kinder eben so machen, heiß und verrückt, der Wind weht, überall wird Staub aufgewirbelt, und plötzlich ist das alles weg und der Karneval ist einfach da. Das war in meinen Augen die richtige Herangehensweise. Als Zuschauer weiß man nicht wirklich, ob er magischen Ursprungs ist, oder einfach echt, was war vielleicht nur eine Einbildung der Kinder. Die glauben, dass sie ihn gesehen haben. Aber der Kerl von den Spezialeffekten brachte das Studio dazu, dass das Ganze erschien, was das ganze Drama kaputt machte. Die Kinder wollten doch ihre Eltern überzeugen, dass da draußen dieses Böse ist, aber die winken nur ab. Das „was-wäre-wenn“ funktionierte nicht mehr. Die Geschichte ist so gut und die Einmischung seitens des Studios hat den Film ruiniert.

Sprechen wir über „Rumble Fish“, weil beim Q&A niemand nach dem Elefanten im Raum beziehungsweise dem Fisch im Aquarium gefragt hat: Wie wurde dieser Fisch in analogen Zeiten das einzige farbige Element in einem Schwarz-Weiß-Film?

Ach, das war einfach: Wir hatten die Jungs vorher in schwarz-weiß gedreht und das dann als Rückprojektion hinter dem Aquarium verwendet. Das Wasser war klar, also farblos, darin schwammen die farbigen Fische und wir drehten das auf Farbfilm. Die gute alte Rückprojektion, nichts Besonderes. Probleme hatten wir mit etwas anderem.

Den Vorführkopien?

Nein, die Fische auf die richtige Position zu bringen! Mickey Rourke klopft zum Beispiel hier an die Scheibe und wir wussten an welcher Stelle das sein würde. Also versuchten wir die Fische genau dorthin zu bugsieren. Wir hatten auch Glaswände, um sie in ihrem Bewegungsradius einzuschränken. Am Ende brauchten wir einen ganzen Tag dafür. Die haben uns in den Wahnsinn getrieben. Man versucht immer es so einfach wie möglich zu machen.

Und die außerkörperliche Erfahrung von Matt Dillon?

Das ist ein alter Zaubertrick: „Pepper‘s Ghost“. Man dreht im 45-Grad-Winkel durch eine klare, durchsichtige Glasscheibe, hinter der unser Bodydouble lag. Wenn er zum Leben erwacht, haben wir nur das Licht am Dimmer hochgefahren und man sah ihn dann in der Reflexion. Und wenn er sich aus dem Bild bewegt, haben wir den Dimmer wieder runtergedreht. Für die schwebenden Aufnahmen hatten wir ihn dann an einem Chapman-Kran, auf dem Auslegearm. Den konnten wir drehen. Mit einem zweiten Rig konnten wir ihn dann auch noch um die andere Achse bewegen. Wenn er also fliegen sollte, drehst du ihn nur um legst los. Man sieht nie seine Füße, weil dort sein Körper am Rig befestigt ist und abgestützt wird.