Hollywoods männlicher Blick

Aber es war ein langer und sehr schwieriger Kampf, sowohl beruflich als auch persönlich. Ein Mann, der den gleichen Grad an Anerkennung hätte, wäre nicht in der Position des Kampfes, in der ich mich befand. Insgesamt habe ich sieben Spielfilme gemacht. Diese sind hauptsächlich narrativ, aber ich habe auch zwei Dokumentarfilme gemacht, darunter „Brainwashed“, mein neuester Film.

So habe ich meine Arbeit im Filmbereich begonnen und ich erkannte, dass ich es als Filmemacherin nicht wirklich schaffen konnte, das zu tun, woran ich glaubte und bahnbrechende Arbeit zu leisten. Ich begann zu unterrichten und setzte dann meine Arbeit an individuellen, sehr unabhängigen Filmen fort, die komplett außerhalb des Systems und mit sehr geringem Budget entstanden. Diese Filme haben inzwischen viel Anerkennung erhalten. Kürzlich gab es eine große Retrospektive beim BFI London Film Festival und viele andere Retrospektiven weltweit.

Daher erwartete ich, dass ich viele Anrufe von Agenten oder Produzenten bekommen würde, weil ich diesen Erfolgsfilm gemacht hatte, als ich so jung war. Aber nichts passierte! Und das war das erste Mal, dass ich persönlich die Auswirkungen von starkem Sexismus in der Filmindustrie erlebte, denn einer der Gründe, warum der Film nicht von den Mächtigen aufgegriffen wurde, war, weil ich eine Frau war. Der andere Grund war natürlich die Art und Weise, wie ich den Filmfotografiert hatte, die gegen das sogenannte kinematische Wissen verstieß.

Nina, vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Interview nimmst! Ich würde dich als Erstes gern bitten, etwas über dich selbst und deinen Werdegang beim Film zu erzählen. Ich habe das Filmemachen an der UCLA Film School gelernt. Während meiner Zeit dort habe ich für 5.000 US-Dollar einen Spielfilm in 16 Millimeter gedreht. Es handelte von einer Prostituierten, die ihren Beruf hasst. Dieser Film enthielt neun Sexszenen, in denen man nur das Gesicht der Frau sah, und als er 1986 gezeigt wurde, sorgte er für großes Aufsehen. Er gewann auch den Los Angeles Film Critics Award und wurde weltweit gezeigt.

Wenn ich deine Geschichte höre, scheint ein Großteil der Inspiration für „Brainwashed“ aus persönlichen Erfahrungen zu stammen.

Absolut, das stimmt. Der Film ist in meinem persönlichen Leben verwurzelt, in meinen persönlichen Erfahrungen als Frau und als professionelle Regisseurin und Kamerafrau in dieser Branche. Diese beiden Dinge zusammen sind definitiv die Motivation für den Film.

Wie bist du an das Thema herangegangen?

Der Film entstand aus einer Präsentation, die ich für meine Studenten üblicherweise einmal pro Semester gehalten habe. Dabei habe ich etwa zwölf Filmausschnitte gezeigt, um ihnen zu zeigen, wie die Bildgestaltung im Laufe der Jahrzehnte durch Geschlechterrollen geprägt ist. Unabhängig vom Kontext, unabhängig davon, ob der Regisseur ein Mann oder eine Frau ist, unabhängig davon, ob es sich um eine Komödie oder einen Horrorfilm handelt, unabhängig vom Genre gibt es diese Art und Weise, wie Männer und Frauen unterschiedlich fotografiert werden. Ich habe das den Studenten gezeigt und es immer als etwas für den Unterricht betrachtet.

Dann gab es zwei große Ereignisse, die die Filmwelt erschütterten. Das erste war die Aktion von Maria Giese, die auch Co-Produzentin bei „Brainwashed“ ist. Sie hat die Statistiken über Regisseurinnen in der Filmindustrie untersucht und die ACLU, eine Bürgerrechtsorganisation in den USA, hat ihre Ergebnisse an die Bundesregierung weitergegeben. Die Bundesregierung hat 2015 eine Untersuchung der Studios eingeleitet und vertrauliche Verhandlungen über illegale Diskriminierung aufgrund des Geschlechts geführt. Den Studios drohten möglicherweise Hunderte Millionen Dollar Strafe, wenn sie sich nicht änderten. Das war der erste Schritt in eine Veränderung.

Der zweite war der Ausbruch der MeToo-Bewegung im Jahr 2017, von dem ich keinen Zweifel habe, dass er auch von der Aktion von Maria Giese beeinflusst wurde. Das hat geholfen. Diese beiden Dinge schufen ein Umfeld, in dem plötzlich viele Menschen an diesem Thema interessiert waren, nicht nur ein paar Studenten in einem Filmkurs, sondern die breite Öffentlichkeit. Ich wurde weltweit eingeladen, meine Präsentation zu halten, und die Leute waren begeistert davon. Dann habe ich Tim Disney angesprochen, um eine Dokumentation zu diesem Thema zu machen. Er fand die Idee großartig und brachte seine beiden Schwestern, Abigail Disney und Susan Disney Lord, als Produzentinnen ins Boot, und so entstand der Film.