Kooperation und Konkurrenz

Zehn Jahre danach haben wir schon wieder die Medientechnik 2.0 installiert, zum Beispiel haben wir sämtliche Computersysteme, die wir in der Postproduktion hatten, im Neubau komplett ersetzen müssen. Die Langlebigkeit der Güter, das muss man mal ganz klar sagen, hat mit dieser Digitalisierung erheblich abgenommen. Ein 35-Millimeter-Projektor läuft einfach weiter, aber die Digitalprojektoren, die wir 2011 in Betrieb genommen haben, sind alle schon ausgefallen. Das hat sich also auch dynamisiert und das muss man natürlich in die Ausbildung integrieren.

Anna Piffl, die Kernkompetenz von P+S Technik sind Objektive. Da kann man sich eigentlich wenig vorstellen, was analoger funktioniert. Inwiefern ist für ihr Unternehmen die Digitalisierung Thema?

Anna Piffl: Das ist bei uns natürlich auch ein Thema. Objektive waren ein wichtiger Schlüssel in der Umstellung vom Film auf den digitalen Sensor. Sie geben den Kameraleuten kreative Elemente an die Hand, die mit dem digitalen Sensor oder mit der digitalen Nachbearbeitung noch nicht komplett ersetzt werden können. Spezielle Objektive, die wir als P+S Technik bieten, sind hier eine Möglichkeit, eine kreative Vorstellung und einen bestimmten Look einzubringen. Da ist das Objektiv aus unserer Sicht besonders für den digitalen Sensor in den Kameras sehr wichtig geworden. [14996]