Munich is calling: LEaT X CiNEC Ticketing gestartet

Networking Event für die Entertainment- und Filmtechnik-Branche

Am 28. und 29. Februar 2024 trifft sich die Entertainment-Technologie-Branche im Süden Deutschlands, und als Kooperation mit der CiNEC erstmals gemeinsam mit der angrenzenden Filmtechnik-Branche: das Ticketing für die LEaT X CiNEC, dem gemeinsamen Networking Event in der kleinen Olympiahalle München, ist vor wenigen Tagen gestartet – erste Tickets sind bereits vergeben.

Besucherinnen und Besucher der LEaT X CiNEC profitieren von den Synergien zwischen Cinema und Entertainment, die gemeinsame Ausstellungsfläche liefert Inspiration für angrenzende Themenfelder und mögliche Kooperationen.

Folgende Aussteller sind dabei:

Adamson, ADJ, Allen & Heath, Astera, Audio Pro Heilbronn, Audio-Technica, Ayrton, Bentin, Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, Billmann Events, BT.innotec, cast, CGS Dry Hire, Chamsys, Chauvez, Clear-Com, Coda Audio, Crewbrain, d&b audiotechnik, dBTechnologies, Digico, Direct-Out, Dynacord, Elation, Electro-Voice, ETC, Eventworx, Funktion-One, GLP, Godox Photo Equipment, Groh Distribution, Harmonic Design, HK Audio, InnLED, JB-Lighting, JBL Professoinal, Kaiser Showtechnik, Klotz AIS, L-Acoustics, Laauser & Vohl, Lightpower, Licht-produktiv, LMP, Meyer Sound, Neewer, PG3, Panasonic, Power Soft, Pro Lighting e.K., RCF, ROXX, RTS, Scheinwurf, Sennheiser, Shure, Sony, Teqsas, Trius Vertrieb, TW Audio, united-brands, vision tools, VisionTwo und Wilhelm & Wilham.

Hier geht es zum Hallenplan!

All in oder Basic? Für jeden das passende Ticket

Die gemeinsame Ausstellungsfläche der LEaT X und der CiNEC wird durch ein umfangreiches Rahmenprogramm des hochkarätigen CiNECongress ergänzt. Diskussionsrunden, Präsentationen und Keynotes geben wichtige Impulse in die Branche, so wird unter anderem der international gefeierte Kameramann Jost Vacano (Das Boot, Total Recall) zu seinem 90. Geburtstag wertvolle Insights teilen. Zukunftsthemen wie Green Production und Nachwuchsförderung werden außerdem in den Fokus gerückt. In den Networking Areas können sich alle Teilnehmenden bei einem gemeinsamen (kostenlosen) Getränk im entspannten Rahmen über aktuelle Branchentrends und -themen austauschen.

Wer bei dem Networking Auftaktevent in München dabei sein möchte, kann sich jetzt ein Ticket sichern. Interessierte haben die Wahl zwischen einem kostenlosen Basic Ticket (nur Eintritt und Getränke) oder dem Rundum-Sorglos-Paket: Im All-in-Ticket für 19 Euro (1 Day) ist folgendes enthalten: Eintritt zur Ausstellung, zum CiNECongress, zu den Networking Areas, sowie Catering inkl. Getränke-Flatrate. Alle Details zu den Tickets gibt’s hier im LEaT Shop unter tickets.leatcon.com

Facts

Datum: 28. & 29. Februar 2024

Ort: Kleine Olympiahalle, München

Weitere Infos gibt es hier!