Filmfamilie

Diplom vs. Führerschein

Der nächste Schritt nach weiteren Filmpraktika war deshalb auch der in die Professionalisierung. An der FH Dortmund studierte sie von 2007 bis 2013 Kamera. Schon hier lag ihr das Licht näher als die Arbeit an der Kamera selbst. „Ich bin schon an die FH gegangen und dachte, ich mache jetzt Kamera“, sagt Müller. „Ich habe dann ein paar Projekte gemacht und merkte, dass ich mich immer mehr in Richtung Licht interessiert habe.“ Müller und ihre Kommilitonen lernten noch auf chemischem Film und arbeiteten im 16-mm- und 35-mm-Format. Im digitalen Umbruch stürzten sich viele in ihrem Jahrgang auf die neuen Möglichkeiten und fachsimpelten über Codecs. „Das hat mich alles sehr wenig interessiert“, erinnert sich Müller. „Da war ich eher am Set die Macherin, die das Bild schön machte und etwas gestalten wollte.“ So verschob sich ihr Selbstbild von der „lichtsetzenden Kamerafrau“ dann nur auf die Lichtsetzung. Sie fühlte sich in den Lichtteams immer besonders wohl. „Das sind besonders starke Teams, weil sie irgendwie einen geschlossenen Kreis innerhalb der Crew bilden, da sie untereinander sehr viel kommunizieren müssen“, sagt Lisa Maria Müller. Die Entscheidung für die Lichtabteilung traf sie dann ganz bewusst.