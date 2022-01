Drei Fragen an Lavina Stauber

Nach einem Deutsch­- und Medienwissenschafts-­Studium in Köln habe ich 2017 an der Filmhochschule in München in der Abteilung Drehbuch angefangen. Dass ich das Schrei­ben und Geschichten erzählen zu meinem Beruf machen wollte, stand schon zu Schulzeiten fest. Der Weg an die Filmhochschule war eher ein Glücksgriff. Mit dem Film hatte ich vor der Filmhochschule wenige Berührungspunkte und bin deswegen besonders dankbar um die Ausbildung, die ich in den letzten Jahren durchlaufen habe. Bevor ich das erste Drehbuch geschrieben habe, wurde ich mit 16-­mm­-Film zu dokumentarischen Filmübungen geschickt, um das Beobachten zu lernen.

Das Besondere an meiner Arbeit, dem Drehbuchschreiben, ist, Geschichten audiovisuell zu schreiben, den Rhythmus und die Informationsdichte vorzugeben und dadurch die Spannung der Erzählung förmlich in der Hand zu halten. Das Drehbuch ist für mich die Grundlage, auf der alle Gewerke eines Films aufbauen und so gemeinsam einen Film entste­hen lassen können. Das macht für mich das Drehbuch als besondere Form aus, die gegenüber anderen literarischen Erzählungen besteht.