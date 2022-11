Gelernte Würde

Welche Technik hast du eingesetzt? Wir hatten ein klassisches kleines Handkamera-Setup mit der ARRI ALEXA Mini und den Cooke S2/S3. Die Objektive hatte ich ausgesucht, weil sie im Zusammenspiel mit unserem Maskenkonzept wunderbar funktioniert haben, nämlich so wenig wie möglich, damit wir weniger auf die Anschlüsse schauen mussten. Auch gerade was Schweiß angeht – nicht, dass dann immer sofort das Make-up verwischt. Und da Sabrina auf einen relativ natürlichen Look aus war und ich nicht zu scharfe Optiken nehmen wollte – ich hatte das beispielhaft einmal getestet mit ganz viel Weichzeichnerfiltern –sind wir zum Schluss bei den Cooke S2/S3 gelandet, weil die das quasi schon mitbringen. Und dann noch die Randunschärfen und die kleinen feinen Unsauberkeiten, die die Leinwand leuchten lassen. Für mich war es essenziell, eine leichte Kamera und ein klei- nes Setup zu haben, weil wir komplett auf Hand gedreht haben. Es gab einen einzigen Stativschuss, für VFX – den haben wir letztlich gar nicht gebraucht.

Die Jury beim Deutschen Kamerapreis hat dein kluges Konzept gelobt und eine respektvolle und uneitle Kamera.

Ja, was das Konzept angeht: Wenn man alles über Bord wirft, um frei zu sein, ist das wahrscheinlich ein kluges Konzept! Bei dem man sich aber einfach mit relativ wenigen Regeln im Vorfeld wenig beschneidet. Damit geht man natürlich auch hier und da ein paar Risiken und Kompromisse ein. Aber wenn man bereit ist, die in Kauf zu nehmen, ist es eine wahnsinnig spannende Reise.

Nachts war es manchmal etwas herausfordernd, da wir nicht die großen Einheiten dabei hatten und viel im Obergeschoss spielte. Das war nicht immer ganz einfach. Das Tolle aber an unseren Nächten war: Sabrina wollte die Nächte so dunkel haben, wie es nur geht! Ich musste dann immer gucken, was kann sie auf ihrem hellen Monitor gerade noch sehen und was ist technisch irgendwie noch in Ordnung, so dass es nachher auf der Leinwand auch noch etwas zu sehen gibt. Ich wollte nie funktionales Licht machen wie in ein, zwei Referenzfilmen, die uns inhaltlich gut gefallen haben. Also nicht irgendwo flaches Licht aufbauen, das die Schauspieler grell ausleuchtet, dass man sieht, was die da spielen, aber das Licht bleibt komplett ohne Logik. Bei mir dreht sich alles um die Atmosphäre. Da bin ich dann auch tatsächlich eher auf der dunkleren Seite, wo man über die Augen das Wesentliche zum Vorschein bringt.

Zum Thema „respektvoll“ – ich habe sehr viele Dokumentarfilme drehen dürfen, unter anderem mit Matthew Heinemann, der „Cartel Land“ und „City of Ghosts“gemacht hat. Für ihn habe ich lange zwei Dokuserien in Mexiko und den USA gedreht – und da hast du schwierige Subjekte, auch, was die Moral angeht und was die so treiben. Trotzdem musst du immer versuchen, einen würdevollen Blick auf die Menschen zu werfen, ohne sie im Vorfeld zu diffamieren, auch gerade, weil die Kamera das kann!

Bei der Saskia – gleichwohl sehr viel sympathischer – war das immer auf Augenhöhe oder leicht drunter. Ich bin viel in der Hocke gegangen, einfach um nicht aus Gemütlichkeit oder Komfort aufrecht zu gehen, um dann aber herunterzuschauen auf eine Schauspielerin, die vielleicht ein kleines bisschen kleiner ist als ich. Im Film geht es ja um sie, aber es geht eben auch um die Landschaft drumherum, ohne dass es die fetten Landschaftstotalen gibt. Die werden en passant miterzählt. Aber den würdevollen Blick habe ich beim Dokumentarfilm drehen gelernt. [15259]